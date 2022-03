EcoGraf Ltd.: Partnerschaft mit Vermeer zur Erprobung eines Surface Miners

Das diversifizierte Unternehmen für Batterieanodenmaterialien EcoGraf Ltd. (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK; OTCQX: ECGFF) freut sich bekannt zu geben, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung zur Zusammenarbeit mit Vermeer Equipment Suppliers unterzeichnet hat, um im Epanko-Graphitprojekt in Tansania emissionsarme Abbaumethoden zu erforschen.Vermeer Equipment Suppliers (PTY) Ltd (Vermeer) ist die subsahara-afrikanische Vertriebsgesellschaft der 1948 in den USA gegründeten Vermeer Manufacturing Company mit einem Team von über 4.000 Mitarbeitern weltweit. Vermeer ist ein Hersteller von hochwertigen Maschinen für den Untertagebau, den Tagebau, die Landwirtschaft und den Umweltschutz.Vermeer und EcoGraf haben vereinbart, die Eignung eines neuen und alternativen Tagebaukonzepts mit einem Surface Miner von Vermeer zu prüfen, um Epanko-Erz wirtschaftlich abzubauen, zu verladen und zu transportieren und dabei die Umweltbelastung und den CO2-Fußabdruck im Vergleich zu herkömmlichen Abbauverfahren zu verringern. (Siehe https://www.vermeer.com/na/surface-mining)- Erhöhte Hangstabilität und Hangneigung, was zu kleineren Abbauflächen führt, wodurch das Abfallvolumen und die Auswirkungen auf die Oberfläche reduziert werden;- Wegfall von Bohr- und Sprengarbeiten;- Geringere Emissionen von Transportfahrzeugen durch höhere Nutzlast; und- Reduzierung der Bergbauausrüstung und des Bedarfs an Vorbrechern.Im Rahmen der Exklusivitätsvereinbarungen wird EcoGraf Vermeer die umfangreichen geotechnischen, geologischen, strukturellen und bergbaulichen Daten von Epanko zur Verfügung stellen, um eine erste Studie durchzuführen, welche technische und wirtschaftliche Daten über die Leistungsfähigkeit des Surface Miners liefert. Wenn die Ergebnisse dieser Studie hinreichend ermutigend sind, werden EcoGraf und Vermeer gemeinsam einen Praxistest vor Ort konzipieren.Die Vereinbarung mit Vemeer ist Teil von EcoGrafs laufenden Erweiterungsstudien für Epanko, nachdem die Regierung von Tansania ermutigende Schritte unternommen hat, um mehr ausländische Investitionen anzuziehen, und nachdem positive Fortschritte in Bezug auf die Fremdfinanzierungsvereinbarungen für den Bau der neuen Graphitmine Epanko erzielt worden sind.Das Unternehmen erwartet auch den Abschluss der Überprüfung der großen "Frischgestein"-Graphitzone innerhalb der Epanko-Mineralressource. Damit soll das dortige Potenzial für einen unverarbeiteten hochreinen 99%igen Kohlenstoffgraphit definiert werden. Die umfangreichen metallurgischen Untersuchungen, die im Rahmen des unabhängigen Ingenieursgutachtens für die Fremdfinanzierung durchgeführt wurden, deuten darauf hin, dass dieses Material langfristig ein hervorragendes Ausgangsmaterial für die HF-freie EcoGraf(TM)-Batterieanodenmaterial-Anlage darstellen wird und voraussichtlich zu einer Verringerung des Verbrauchs an Reinigungsreagenzien und der Produktionskosten führen wird.EcoGraf verbessert die branchenführenden ESG-Referenzen von Epanko und profitiert von den Sozial- und Umweltplanungsprogrammen der bankfähigen Machbarkeitsstudie, die in Übereinstimmung mit den Äquator-Prinzipien durchgeführt wurden, einem weltweit anerkannten Rahmenwerk für das Risikomanagement, das von führenden Finanzinstituten für die Bewertung und das Management von Sozial- und Umweltrisiken bei neuen Entwicklungen übernommen wurde.Die Erschließung von Epanko wird der regionalen Gemeinschaft in der Nähe von Mahenge in Tansania generationenübergreifend wirtschaftliche und soziale Vorteile bringen und die positive Entwicklung der Industrialisierung Tansanias unterstützen.In den vergangenen Wochen hat EcoGrafs Projektentwicklungsgesellschaft TanzGraphite (TZ) Limited auf allen Regierungsebenen in Tansania eine Reihe von Treffen abgehalten, um die Modalitäten für die Entwicklung des Epanko-Graphitprojekts zu erörtern.Epanko wurde auf der 4. Internationalen Investmentkonferenz für Mineralien und Bergbau vorgestellt, die am 22. und 23. Februar in Daressalaam stattfand. Bei der Veranstaltung wurde TanzGraphite die Ehre zuteil, als "First Runner" der Konferenz ausgezeichnet zu werden. Die Auszeichnung ist eine Anerkennung für das Interesse, das das Graphitprojekt Epanko hervorgerufen hat, und für die Unterstützung der Bemühungen der Regierung, den tansanischen Rohstoffsektor zu fördern (siehe Meldung "Epanko auf Bergbaukonferenz der tansanischen Regierung vorgestellt" vom 28. Februar 2022).EcoGraf freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Vermeer-Team und die Bereitstellung der ersten Studienergebnisse.Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. EcoGraf Ltd. baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen.Die neue hochmoderne EcoGraf-Verarbeitungsanlage in Westaustralien wird sphärische Graphitprodukte für den Export nach Asien, Europa und Nordamerika herstellen. Dabei wird eine überlegene, ökologisch verantwortungsvolle HF-freie Reinigungstechnologie angewandt, so dass die Kunden mit einem nachhaltig produzierten, leistungsstarken Batterieanodengraphit beliefert werden. Die Produktionsbasis von Batteriegraphit wird rechtzeitig auch auf zusätzliche Anlagen in Europa und Nordamerika ausgeweitet werden, um den weltweiten Übergang zu sauberen, erneuerbaren Energien in diesem kommenden Jahrzehnt zu unterstützen.Darüber hinaus wird die bahnbrechende Rückgewinnung von Graphit aus recycelten Batterien unter Anwendung des unternehmenseigenen EcoGraf(TM)-Reinigungsverfahrens der Recyclingindustrie ermöglichen, Batterieabfälle zu reduzieren und das recycelte Graphit wiederzuverwenden und damit die Lebenszyklus-Effizienz von Batterien zu verbessern.Zur Ergänzung des Geschäftsbereichs Batteriegraphit entwickelt EcoGraf auch den Bereich TanzGraphite Naturflockengraphit, beginnend mit dem Epanko Graphitprojekt, welches zusätzliches Ausgangsmaterial für die Verarbeitungsanlagen für sphärischen Graphit liefern wird und den Kunden eine langfristig gesicherte Versorgung mit hochqualitativen Graphitprodukten für Industrieanwendungen wie zum Beispiel Feuerfestmaterialien, Aufkohlungsmittel und Schmierstoffen verspricht.EcoGraf ist ein einzigartig vertikal integriertes Graphitunternehmen, bereit für die Zukunft sauberer Energie.Ein Video, das die geplante Anlage in einer Modellanimation vorstellt, ist über folgenden Link online abrufbar: https://www.ecograf.com.au/#home-videoFolgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter oder abonnieren Sie den Newsletter des Unternehmens für die neuesten Meldungen, Pressemitteilungen oder Marktinformationen.INVESTORENAndrew Spinks, Managing DirectorT: +61 8 6424 9002Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält ein Foto. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.