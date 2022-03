WTI-OIl mit Kurs auf Allzeithochs

Quelle Chart: Guidants

Das Rohöl der Sorte WTI schoss, im Rahmen der geopolitischen Lage, erst gestern über die 100,00 USD-Marke. In diesem Kontext blieb die, zur letzten Analyse vom 18. Februar erwartete Konsolidierung, klarerweise aus und das schwarze Gold dringt aktuell in ein Widerstandsbündel aus früheren Zeiten von 110,00 bis 120,00 USD je Barrel ein. Sollte es auch darüber hinaus gehen, wartet der frühere Höchststand aus dem Jahr 2008 bei rund 147,00 USD. Der seit 2021 gestartete Aufwärtstrend gewinnt deutlich an Fahrt und Steilheit. Temporäre Rücksetzer bleiben, oberhalb der Aufwärtstrendlinie vom Dezember 2021, generell kaufenswert.Einzig ein Rückgang unter 97,00 USD, könnte eine Gegenbewegung bis 91,50 bzw. 86,80 USD einleiten. Kritisch für die Bullen wäre dabei erst ein Rückgang unter die Marke von 80,00 USD anzusehen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.