Karora Resources Inc.: Weitere Nickelfunde

Karora gestern vor Börseneröffnung in Kanada mit der Bekanntgabe weiterer hochgradiger Nickel-Funde in der Beta Hunt Mine: Link . Bei den Bohrungen wurden die 50C, 30C und 10C Ziele weiter erkundet und die Bohrungen zeigten wunderbare Nickel-Mineralisierungen von 2% bis zu 5,1% Nickel über Längen von 1,3 bis zu 10,9 Meter:Die Mineralisierungen auf 50C wurden nun auf über 200 Meter ausgedehnt, nachdem man diese Zone erst kürzlich mit dem Entdeckungsbohrloch (11,6% Nickel über 4,6 Meter) entdeckt hat. Dies ist in der nebenstehenden Karte schön zu erkennen.Der Nickelpreis notiert bei rund 25.700 USD je Tonne und ein Nickelgehalt von 2% bedeutet einen Wert des Gesteins von über 500 USD je Tonne! Karora Resources produziert hauptsächlich Gold aus der Beta Hunt Mine, doch seit Jahrzehnten ist die Mine ein "Zwitter". Neben den Goldvorkommen gibt es in der Mine auch diese hochgradigen Nickel-Vorkommen, die für viele Jahre die Haupteinnahmequelle der Vorbesitzer war.Karora will in diesem Jahr 450 - 550 Tonnen Nickel abbauen, was bei dem heutigen Nickelpreis ein zusätzlicher Umsatz von rund 13 Millionen USD wäre. Das Schöne dabei ist, dass Karora das Erz nur aus der Mine herausholen muss, die Aufbereitung erfolgt im Kambalda Nickel Konzentrator von BHP. Dieser liegt nur wenige Kilometer nördlich von Beta Hunt:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.