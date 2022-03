Resolute Mining Ltd.: Ressourcen- und Reserven-Update

Die australischen Produzenten müssen immer einmal pro Jahr ein Update zu den vorhandenen Gold Ressourcen und Reserven herausgeben. Resolute Mining veröffentlichte dieses heute: Link Die Reserven lagen stabil um 4 Millionen Unzen insgesamt (Anteil Resolute 3,41 Mio. Unzen), nach dem Abbau und dem Verkauf von Bibiani.Die Ressourcen konnten auf 9,5 Millionen Unzen erweitert werden (Anteil Resolute 7,84 Mio. Unzen).Dann wurde noch eine neue Lebenszeit Analyse für die Minen veröffentlicht. Diese Untersuchungen haben ergeben, dass Resolute in den nächsten 5 Jahren jährlich 370.000 Unzen zu AISC von 1.191 USD produzieren kann und bis ins Jahr 2033 insgesamt 3,5 Millionen Unzen Gold zu AISC von 1.110 USD:Syama bleibt die Kern-Mine mit 243.000 Unzen Gold für weitere 12 Jahre zu AISC von 993 USD. Das Minenleben für die Produktion des oxidierten Erzes wurde durch die neuen Funde auf Tabakoroni von 2023 auf 2026 verlängert.Auf Mako im Senegal zeigt die Analyse eine Gesamtproduktion von 607.000 Unzen für weitere sechs Jahre.Ein recht solides Update, das Resolute heute veröffentlicht hat. Auch wenn die Aktie eine einzige Enttäuschung ist, sehe ich den Wert der Projekte im krassen Gegensatz zur aktuellen Bewertung. Immerhin sprechen wir von einem Produzenten, mit einer Ressourcen-Basis von knapp 10 Millionen Unzen Gold.Bei einem Börsenwert von 300 Millionen AUD wird eine Unze Gold mit 30 AUD bewertet, was man sonst so nur bei Explorationsunternehmen findet. Daher bleibe ich dabei. Das A und O ist die Zielerfüllung im laufenden Jahr.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.