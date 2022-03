Goldpreis zieht weiter an

Preise für Gold und Silber steigen an

Basismetalle verteuern sich

Ölpreis weiter kräftig gestiegen

Bad Salzuflen, 4. März 2022 - Der Edelmetallsektor verzeichnete im Februar gegenüber dem Vormonat eine Aufwärtsbewegung. Der Goldpreis lag zum Monatsende bei 1.909 US-Dollar pro Feinunze und notierte damit 6,2 Prozent höher als zuvor. Auch der Silberpreis verteuerte sich im Februar und beendete den Monat mit 24,47 US-Dollar pro Feinunze, ein Plus von 7,7 Prozent. "Das Anlegerinteresse an Edelmetallen hat im Februar wieder spürbar zugenommen. Der größte Teil des Anstieges fand bereits vor dem Einmarsch der russischen Streitkräfte in die Ukraine statt und setzte sich danach weiter fort", meint Martin Siegel, Edelmetallexperte und Geschäftsführer der Stabilitas GmbH.Auch die Gold- und Silberminenaktien stiegen entlang der Entwicklung der Edelmetalle und konnten ihre Verluste aus dem Vormonat mehr als ausgleichen.Die Nachfrage bei Platin und Palladium ist im Februar im Vergleich zum Vormonat deutlich gestiegen. Der Preis für Platin verteuerte sich um 2,5 Prozent und schloss am Monatsende bei 1.049 US-Dollar pro Feinunze. Auch Palladium stieg zum Monatsende auf 2.498,50 US-Dollar pro Feinunze und verteuerte sich damit um 6,3 Prozent. "Die steigenden Preise bei Palladium sind auf Sorgen hinsichtlich Lieferengpässen von Rohstoffen aus Russland als weltgrößten Exporteur zurückzuführen", sagt der Edelmetallexperte.Die Basismetalle haben sich im Februar allesamt gegenüber dem Vormonat verteuert. Der Nickelpreis ist gegenüber dem Vormonat um 10,8 Prozent gestiegen und schloss bei 25.249 US-Dollar. Der Preis für Blei verrteuerte sich im abgelaufenen Monat auf 2.400 US-Dollar (4,9 Prozent). Der Preis für Aluminium stieg auf 3.378 US-Dollar (11,6 Prozent). Zink erhöhte sich ebenfalls um 0,8 Prozent auf 3.704 US-Dollar. Das Industriemetall Kupfer notierte um 3,7 Prozent höher als zuvor und schloss bei 9.972 US-Dollar. "Aluminium hat sich wegen stark anziehender Energiepreise weltweit weiter verteuert", so Siegel.Mit Blick auf den Ölpreis hat Brent-Öl im Februar um 8,6 Prozent zugelegt und den Monat bei einem Preis von 95,72 US-Dollar pro Barrel beendet. "Wir beobachten verstärkt Terminkontraktkäufe aufgrund der Versorgungsunsicherheit aus Russland", sagt Siegel.Die Investmentboutique Stabilitas GmbH hat sich auf die Beratung von Edelmetallinvestments spezialisiert. Seit Unternehmensgründung im Jahr 2006 berät das Unternehmen die auf den Minensektor ausgerichteten Stabilitas-Edelmetallfonds, die unter der Kapitalanlagegesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. verwaltet werden. Hierzu zählen der STABILITAS–PACIFIC GOLD+METALS sowie die Spezialfonds STABILITAS–SILBER+WEISSMETALLE sowie der STABILITAS–GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS.Instinctif PartnersAlexandra Zahn-KolechsteinTel: 0173 / 686 80 37Mail: alexandra.zahn-kolechstein@instinctif.com