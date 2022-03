Pan American Silver mit Rückkehr der Bullen

Quelle Chart: Guidants

Die kanadische Silbermine Pan American Silver Corp. konnte sich, trotz sehr bärisch wirkender Entwicklung im Jahr 2021, zuletzt wieder sichtlich stabilisieren. Dabei griffen die Käufer im Bereich rund um 22,50 USD während der vergangenen Monate beherzt zu. Während dieser bald endenden Handelswoche, wurde zusätzlich der Widerstand bei 25,49 USD erobert, sodass ein Wochenschlussstand darüber sichtlich bullisch zu werten wäre. Mehr im Nachgang dazu.Wie zuletzt zur vergangenen Analyse vom 13. Dezember 2021 bemerkt, sollte es nochmals zu einem bzw. dem noch ausstehenden Test der Zone rund um 22,00 USD kommen, bevor die Bullen abermals durchstarten. So geschehen und der Chart verdeutlicht die getitelte Rückkehr der Bullen. Etabliert sich der Kurse nämlich oberhalb von 25,49 USD, spricht vieles für eine weitere Aufwärtsbewegung bis 28,15 USD und dem folgend bis in den Bereich der breiten Widerstandszone von 30,55 USD.Faktisch hat sich, dank der gleichermaßen bullischen Entwicklung von Gold und Silber, die charttechnische Situation deutlich verbessert, sodass der Beginn einer mittel- bis langfristigen Umkehrbewegung denkbar erscheint. Das aktuell aussichtsreiche Bild würde sich hingegen bei einem wieder Abtauchen unter den erst unlängst gebrochenen Abwärtstrend seit Beginn des Jahres 2021 wieder eintrüben.Speziell bei Kursen unter 23,75 USD müsste man mit einem abermaligen Rücklauf bis zur Region von 22,00 USD rechnen. Spätestens bei 21,15 USD sollte dann eine Umkehr eingeleitet werden, da andernfalls größeres Ungemach drohen dürfte. In diesem Kontext müsste man, bei einem Rückgang unter das Niveau von 21,00 USD, weitere Verluste bis zum Unterstützungsbereich von 18,75 bis 18,00 USD berücksichtigen. Dort erscheint die Aktie unter historischer Betrachtung gut gesichert, sodass sich dort eine Beruhigung des Abwärtsdrucks einstellen dürfte.Der Anfang ist gemacht. Sollte es nunmehr zu einer Etablierung oberhalb von 25,49 USD kommen, versprechen sich weitere Kursgewinne bis 28,15 USD und darüber bis zum Widerstandslevel von 30,55 USD. Die Umkehr wäre faktisch vollzogen und auch die langfristige Perspektive wieder sichtlich positiver einzuschätzen.Ein Rückfall unter den erst frisch überwundenen Abwärtstrend sollte die Aktie jetzt vermeiden. Geschieht dies jedoch, wäre speziell unter 23,75 USD mit einer weiteren Kursschwäche in Richtung von 22,00 USD zu rechnen. Erhöht sich der Verkaufsdruck dabei weiter, dürfte insbesondere unter 21,00 USD eine Korrekturverschärfung einsetzen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.