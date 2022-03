Machtspiele

Mit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine eskalierte nun der bereits seit Jahren schwelende Streit über die - "eine rote Linie überschreitende" (W. Putin) - Aufnahme des Landes in die NATO. Die mit Billigung Chinas erfolgte Militäraktion ist ein weiterer Beleg dafür, dass der seit 1990 bestehende Anspruch der USA, die alleinige Weltmacht zu sein, von den aufstrebenden Mächten zunehmend herausgefordert wird, und auf Grund der ökonomischen Schwäche der USA (Verschuldung, Leistungsbilanzdefizite) auch nicht mehr haltbar ist.Es ist damit zu rechnen, dass auf dem Weg zu einer multipolaren Weltordnung künftig auch andere Interessensphären neu definiert werden (China-Taiwan), so dass die Gefahr von kriegerischen Konflikten insgesamt zunimmt, was wiederum die Aussichten für die Weltwirtschaft auf Jahre hinaus belasten könnte.