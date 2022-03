Goldpreis: Kurze Einordnung im Rückblick

Goldpreis Chartanalyse: Neue Zwischenhochs im Visier (Chart: TradingView

Der abgebildete Tageschart zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit August 2020. Jeder Kursstab stellt die Kursbewegung für einen Tag dar.Im großen Bild zeigt der Gold-Futures Anzeichen dafür, dass der Aufwärtstrend ans Allzeithoch bei 2.089,2 $ fortgesetzt werden könnte. Das Tief der Korrekturbewegung wurde Anfang März 2021 bei 1.673 $ erreicht. Hier liegt eine stärkere Unterstützungszone.Vom Tief im Januar bei 1.780 $ läuft nun eine eindrucksvolle Aufwärtsbewegung, die vom Hoch im Februar bei 1.976 $ bereits eine technische Gegenbewegung mit Unterstützung bei 1.880 $ abgearbeitet hat. In der vergangenen Woche konnte der Kurs erneut über das Jahreshoch aus 2021 laufen und hat in Reichweite zum Februarhoch geschlossen.Die Dreiecksformation wurde verlassen und der Widerstand am Hoch aus 2021 durchläuft den nächsten Test. Mit anhaltender Dynamik dürfte als nächstes die 2.000er $ Marke in Angriff genommen werden.Fallende Kursen würden zunächst an der Schlüsselmarke um 1.900 $ Unterstützung finden. Zudem verteidigen die gleitenden Durchschnitte jetzt einen Rückfall in das Dreieck. Die Wahrscheinlichkeit für eine schwächere Entwicklung liegt bei 30%.© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)