Wichtige Breakouts und mehrjährige Entwicklungen in Gold & Aktien

Gold scheint sich inmitten eines historischen Breakouts zu befinden. Ich habe eine Menge über die äußerst bullische Cup-&-Handle-Formation in Gold geschrieben, die ein gemessenes Aufwärtsziel von 3.000 Dollar und ein Log-Ziel von etwa 4.000 Dollar besitzt. Um die Wichtigkeit dahinter zu verstehen, sollte man ähnliche historische Breakouts in Gold und am Aktienmarkt betrachten.Der Aktienmarkt hatte drei historische Breakouts in den letzten 80 Jahren. Ende 1949 begann der Aktienmarkt eine Entwicklung, in der er aus einem Cup-&-Handle-Muster ausbrach und in den nächsten acht Jahren um 278% stieg. Im Jahr 1966 durchbrach der Dow Jones Industrial Average seine 16-jährige Basis. Von 1982 bis zum Hoch 1987 kletterte der S&P 500 um 233% nach oben. Aktueller, im Jahr 2013, brach der Aktienmarkt aus einer 13-jährigen Basis auf. Weil er in Sachen Bewertung und vorheriger Gewinne recht ausgedehnt war, gewann er in den nächsten fünf Jahren nur 100% hinzu.Die Hintergrundgeschichte bei Gold ist ganz so klar, doch wir können definitiv die Wichtigkeit mehrjähriger Breakouts erkennen. Als Präsident Nixon den Goldstandard 1971 beendete, explodierte Gold bald darauf aus einer 25-jährigen Basis. Der Goldpreis war damals künstlich niedrig und deshalb explodierte er in knapp drei Jahren um über 450% und vervierfachte sich von diesem Hoch aus in den folgenden sechs Jahren. Der nächste wichtige mehrjährige Breakout fand 2005 statt. Gold gewann in weniger als drei Jahren fast 150% und in knapp sechs Jahren 360%.Diese historischen, mehrjährigen Breakout-Entwicklungen dauerten nicht nur ein oder zwei Jahre an. Sie dauerten u.a. acht, und fünf Jahre am Aktienmarkt. Die zwei wichtigen Breakouts dauerten drei und sechs Jahre, bevor eine deutliche Korrektur in Gold stattfand. Die erwähnten Cup-&-Handle-Breakout-Ziele könnten innerhalb zwei oder drei Jahre erzielt werden, doch die Geschichte dieser Breakout-Entwicklungen argumentiert, dass diese Bewegung sowohl in Sachen Preis als auch Zeit ausgeweitet sein wird.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 4. März 2022 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.