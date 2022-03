Marc Faber warnt vor wirtschaftlichen Problemen und Knappheiten

Wall Street Silver veröffentlichte am Samstag eine Interview mit Dr. Marc Faber. Der auch als "Dr. Doom" bekannte Ökonom spricht darin über die jüngsten Ereignisse in Osteuropa.Laut Faber wird der Krieg in der Ukraine in diesem Jahr zu Energie- und Nahrungsmittelknappheit führen.In Bezug auf die gegen Russland verhängsten Sanktionen erklärt er, dass der durch den Westen verhängte Ausschluss des Landes vom SWIFT-Zahlungssystem eine breitere Aufgabe des US-Dollar nach sich ziehen könnte. In diesem zusammenhang spricht Faber vom Großen Reset, der seiner Meinung nach aktuell stattfindet.Nach Einschätzung des Ökonomen komme der Krieg, nachdem COVID seinen Schrecken vielerorts verloren habe, gerade recht, um die Bevölkerung von der Realität abzulenken. Zudem sei Putin ein guter Sündenbock für die ausufernde Inflation.Faber sieht Gold aktuell weiterhin als ein sehr gutes Asset zur Absicherung an. Er selbst habe über Jahrzehnte kontinuierlich aufgestockt. Allerdings halte er eine Beschlagnahmung im Zweifelsfall für möglich. Daher spiele die Form der Lagerung eine wichtige Rolle.Auch sei er dankbar für sein Grundstück auf dem Land mit Zugang zu einem Fluss und damit Wasser. Die Nähe zu einer Brücke sei jedoch in Kriegszeiten von Nachteil.© Redaktion GoldSeiten.de