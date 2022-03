Rohstoff-Währungen gesucht

All unsere Investments sind im australischen und dem kanadischen Dollar. Beides sind traditionelle Rohstoff-Währungen, wie z.B. auch der Brasilianische Real. Beide zeigen jüngst eine deutliche Stärke zum Euro, was unsere Investments "wertvoller" macht. Wir sehen einen deutlichen Ausbruch bei Austral-Dollar zum Euro:Ein vergleichbares Bild beim kanadischen Dollar zum Euro:Diese Währungsentwicklungen helfen uns zusätzlich, auch wenn dies oft relativ unbemerkt abläuft.Der Goldpreis heute Nacht erstmals wieder über 2000 USD:Die Goldaktien am Freitag nochmals fester. Der GDX mit +3,83% nach oben:Die GDX-GLD-Ratio versucht aus der langjährigen Depressions-Phase nach oben auszubrechen. Es ist erstaunlich, dass die Goldaktien auf Basis dieser Bewertungsmethode günstiger bewertet sind als zur Panikbewegung im Crash (!) der Immobilienkrise 2008: