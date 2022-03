Palladium steigt und steigt

Der Palladiumpreis hat ein neues Allzeithoch erreicht. Hauptsächlich für den starken Preisanstieg der vergangenen Tage verantwortlich sind laut Bloomberg die zunehmenden Befürchtungen, dass die Exporte des wichtigsten Produzenten Russland durch die nach der Invasion in der Ukraine verhängten Sanktionen beeinträchtigt werden.Nachdem der russische Präsident Wladimir Putin am Wochenende bekräftigt hat, seine Angriffe auf die Ukraine fortzusetzen, wächst die Sorge um das Angebot aus Russland. Auf das Land entfallen etwa 40% der gesamten Minenproduktion. Da der größte Teil des europäischen Luftraums für russische Flugzeuge gesperrt ist, hat das führenden Bergbauunternehmen MMC Norilsk Nickel PJSC Achwierigkeiten, sein Palladium zu transportieren.Das Platingruppenmetall hat in diesem Jah eine Preissteigerung von 76% verzeichnet und liegt derzeit bei rund 3.400 USD.© Redaktion GoldSeiten.de