Empress Royalty ernennt ESG Berater

VANCOUVER, 7. MÄRZ 2022 - Empress Royalty Corp. (TSX-V: EMPR, OTCQB: EMPYF) (Empress oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Allison Rippin Armstrong zum ESG Berater des Board bekannt zu geben.Es ist mir eine große Freude, die Ernennung von Allison zum ESG Berater des Board bekannt zu geben. Sie ist eine Humanistin und Wegbereiterin mit globaler ESG-Erfahrung, die für Empress von unschätzbarem Wert sein wird, sagte Alexandra Woodyer Sherron, CEO und President von Empress Royalty. Als Lizenzgebühren- und Streaming-Beteiligungsgesellschaft haben wir die Möglichkeit, sowohl bei der Anlage unseres Kapitals als auch bei der Art und Weise, wie wir als Unternehmen tätig sind, einen Unterschied zu machen. Wir freuen uns darauf, unsere ESG-Richtlinien und -Praktiken zu verbessern, um sicherzustellen, dass wir Werte für unsere Aktionäre, unsere Bergbaupartner sowie für die lokalen Communitys, in die wir investieren, schaffen.Allison ist eine visionäre Bergbauexpertin mit über 25 Jahren Branchenerfahrung, deren Hauptaugenmerk auf die Konformität mit Umweltbestimmungen, die Schaffung von Arbeitsplätzen für ländliche und indigene Communitys sowie auf die Förderung eines inklusiveren Arbeitsplatzes für Frauen und Minderheiten gerichtet ist. Sie war an der Genehmigung von neun größeren Projekten in Kanada beteiligt und sitzt im Board of Directors unterschiedlicher gemeinnütziger Branchenorganisationen, einschließlich Tectonic, wo sie als Chair des Governance Committee fungiert. Allison hat auf internationaler Ebene mit Regulierungsbehörden, indigenen Organisationen sowie territorialen und föderalen Regierungen an deren Nachhaltigkeits- und Community-Entwicklungszielen gearbeitet und dabei geholfen, neue Qualitätsstandards zu setzen.Empress ist bestrebt, die verantwortungsvolle Entwicklung von Mineralprojekten sowie die nachhaltige Gewinnung von Metallen durch seine Finanzinvestitionen zu fördern. Empress nimmt den ethischen Charakter seiner Corporate-Governance-Praktiken ernst und hat unterschiedliche Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass das Unternehmen seine Geschäfte auf höchstem Niveau durchführt. Empress ist sich bewusst, dass eine gute Investition eine Mine ist, die sicher, erfolgreich und mit der Unterstützung der lokalen Communitys und Regierungen über mehrere Generationen hinweg betrieben werden kann. Aus diesem Grund führt Empress vor jeder Investition umfassende Untersuchungen und Bewertungen von ESG-Risikofaktoren in Zusammenhang mit Mineralkonzessionsgebieten und Betriebspartnern durch. Unser Team an technischen Experten wendet einen strengen Kaufprüfungsprozess an, um ESG-Risiken in allen Phasen der Minenerschließung und des Betriebs zu identifizieren, zu bewerten und zu überwachen.Empress ist ein neues, auf die Generierung von Royalty und Streaming ausgerichtetes Unternehmen, das Investoren ein diversifiziertes Portfolio an Gold- und Silberinvestitionen bietet. Seit der Börsennotierung im Dezember 2020 hat Empress ein Portfolio von 17 Edelmetall-Investments aufgebaut und investiert aktiv in Bergbauunternehmen mit Projekten in der Entwicklungs- und Produktionsstufe, die zusätzliches, nicht-verwässerndes Kapital benötigen. Das Unternehmen unterhält strategische Partnerschaften mit Endeavour Financial und Terra Capital, die Empress nicht nur den Zugang zu globalen Investitionsmöglichkeiten eröffnen, sondern auch einzigartiges Know-how zur Bergbaufinanzierung, Deal-Strukturierung und den Zugang zu Kapitalmärkten verschaffen. Empress freut sich darauf, seinen Aktionären durch die bewährten Gebühren- und Streaming-Modelle eine kontinuierliche Wertschöpfung zu ermöglichen. 