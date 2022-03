Großer Gold-, Minen-Breakout

Der Goldpreis ist in den letzten Wochen dramatisch angestiegen, was durch den barbarischen Einmarsch Russlands in die Ukraine noch beschleunigt wurde. Dies katapultierte Gold zu einem gewaltigen Ausbruch nach oben aus einer gigantischen bullischen Chartformation. Die daraus resultierende starke Aufwärtsdynamik des Goldes hat die Goldbergbauaktien zu ihrem eigenen großen Ausbruch nach oben aus einem schwächeren Chartmuster getrieben. Diese wichtigen technischen Ausbrüche verbessern wirklich die Stimmung, was zu weiteren Käufen führen wird.Wie alle anderen habe auch ich die Nachrichten von der Front in der Ukraine mit wachsender Wut und Furcht verfolgt. Der Einmarsch Russlands in seinen kleineren Nachbarn ist böse und ungerecht, und die unterlegenen Ukrainer leisten tapferen und erbitterten Widerstand. Die Familie meiner Frau ist größtenteils aus der Ukraine eingewandert, und sie ist in dieser Kultur aufgewachsen. Ihre Eltern haben viele großartige Geschichten über das ukrainische Volk erzählt.Der unprovozierte Krieg Russlands hätte die Märkte nicht überraschen dürfen, denn der starke russische Präsident Wladimir Putin hatte fast ein Jahr lang eine riesige Militärausrüstung an den Grenzen der Ukraine in Gang gesetzt. Im letzten Frühjahr hatten geopolitische Analysten davor gewarnt, und Ende 2021 waren bereits über 100.000 russische Soldaten auf drei Seiten der Ukraine stationiert! Dass Russland solch kolossale Ausgaben tätigt, macht nur Sinn, wenn es einen Angriff plant.Dankenswerterweise warnte die Biden-Regierung bereits Ende Januar, dass russische Militäraktionen in der Ukraine auf der Grundlage von US-Geheimdienstinformationen immer wahrscheinlicher würden. Anfang Februar zeigten umfangreiche Satellitenbilder privater Unternehmen, dass sich russische Einheiten von Bereitstellungsräumen zu Angriffspositionen bewegten. Und acht Jahre zuvor, im Februar 2014, war Russland in die Ukraine einmarschiert und hatte die Krim unter einem falschen Vorwand annektiert.Die Zeichen für diese Invasion standen also auf Sturm, lange bevor russische Panzer und Artillerie in das ukrainische Hoheitsgebiet eindrangen. Dennoch schienen die meisten Händler den Vogel abzuschießen und Russlands Propaganda zu glauben, dass das Land nicht die Absicht habe, einen Krieg zu entfachen. Der Wunschtraum, dass Russland täglich bis zu 20 Milliarden US-Dollar für die Aufstellung seiner massiven Armeen ausgibt, wurde schließlich am Freitag, den 11. Februar, vom Weißen Haus zunichte gemacht.An diesem Nachmittag erklärte die US-Regierung, Russland habe offiziell den Beschluss gefasst, in die Ukraine einzufallen! Putin war bereit, die immense militärische Feuerkraft, die er mühsam um das Nachbarland herum aufgebaut hatte, zu entfesseln. Diese beunruhigende Nachricht löste enorme Käufe von Goldfutures aus, die den Goldpreis an diesem Tag um 2,0% auf 1.864 Dollar ansteigen ließen! Dieser geopolitische Aufschwung führte zu einem großen und wichtigen Ausbruch nach oben.Dieser Chart zeigt die wichtigsten technischen Daten von Gold in den letzten Jahren. Beachten Sie die gigantische, rot hervorgehobene Wimpelformation, die sich seit etwa 18 Monaten allmählich verengt hat. Ihre konvergierenden unteren Unterstützungs- und oberen Widerstandslinien garantierten, dass ein erzwungener Ausbruch unmittelbar bevorstand, wie ich Anfang Januar in einem Aufsatz über den bevorstehenden großen Ausbruch bei Gold eingehend analysierte. Nur fünf Wochen später kam es tatsächlich dazu!Wimpel, die so heißen, weil sie dreieckigen Fahnen ähneln, die sich seitwärts im Wind bewegen, sind eine Art Fortsetzungsmuster. Das bedeutet, dass die Preise diese sich verengenden Konsolidierungen in der Regel in derselben Richtung verlassen, in der sie eingetreten sind. Der Fahnenmast von Gold, der diesen riesigen Wimpel stützt, bestand aus zwei massiven Aufwärtsbewegungen von 42,7% und 40,0%, die ihren Höhepunkt im Jahr 2020 erreichten! Als sich die Unterstützungs- und Widerstandslinien annäherten, war es also wahrscheinlich, dass Gold nach oben ausbrechen würde.Anfang Januar wurde ich für meine Vorhersage dieses bevorstehenden Ausbruchs heftig kritisiert. Damals war die Stimmung beim Gold bearisch, nachdem das Metall bis auf 1.788 Dollar in der Nähe der Wimpelunterstützung abgestürzt war, nachdem das Protokoll der FOMC-Sitzung enthüllte, dass die Fed-Vertreter über einen baldigen Beginn der quantitativen Straffung der Anleiheverkäufe diskutierten. Die Erwartung eines Ausbruchs nach oben bei Gold war also höchst kontraproduktiv. Doch der Ausbruch kam, als die Händler schließlich erkannten, dass Russland nicht bluffte.Der anfängliche Schlusskurs von Gold bei 1.864 Dollar letzten Freitag war nur der Anfang, denn seitdem hat das gelbe Metall deutlich zugelegt. Die oft schockierenden Nachrichten von den ukrainischen Fronten trugen sicherlich dazu bei, ebenso wie die schweren Abwärtstage an den US-Aktienmärkten. In der letzten Woche stieg der Goldpreis nach seinem Ausbruch auf US-Schlusskursbasis bis auf 1.945 Dollar! Mit diesem 13,8-Monats-Hoch konnte Gold seinen jungen Aufwärtstrend auf kräftige 12,8% Zuwachs in 5,0 Monaten ausweiten.Heute scheinen die meisten Händler davon auszugehen, dass die jüngste Stärke des Goldpreises ausschließlich auf die russische Invasion zurückzuführen ist. Aber das stimmt nicht. Vor jenem verhängnisvollen Freitagnachmittag Mitte Februar, an dem den Märkten der Schreck in die Glieder fuhr, notierte Gold bereits bei 1.841 Dollar. Sein steigender Aufwärtstrend hatte sich in 4,4 Monaten bereits um 6,7% erhöht, bevor Putins wiederauferstandene Rote Armee aufmarschierte. Weit mehr als die Hälfte der jüngsten Goldgewinne waren vor dem Einmarsch der Russen erzielt worden!