Russland ist Ziel der heftigsten Sanktionen überhaupt. Werden sie ausreichen?

Eines der ersten aufgezeichneten Beispiele für die Verhängung von Wirtschaftssanktionen durch eine Regierung gegen eine andere gab es bereits im fünften Jahrhundert vor Christus. Kurz gesagt: Athen versperrte dem Stadtstaat Megara den Zugang zu Häfen in seinem gesamten Reich, unter anderem weil die Megarer Land entweihten, das Demeter, der Göttin der Landwirtschaft, heilig war. Die Blockaden führten dazu, dass Megara fast vollständig vom Handel abgeschnitten wurde und die Wirtschaft des Landes einbrach.Die Sanktionen funktionierten jedoch so gut, dass sie sich für Athen als Rückschlag erwiesen haben könnten. Viele Wissenschaftler und Historiker sind heute der Meinung, dass das Megarianische Dekret, wie die Sanktionen genannt werden, zumindest teilweise für den Peloponnesischen Krieg verantwortlich ist, einen jahrzehntelangen Konflikt zwischen dem demokratischen Athen und dem oligarchischen Sparta, dem Verbündeten von Megara. Eine wichtige Folge dieses Krieges ist, dass er das Ende des goldenen Zeitalters Athens markierte. Nach ihrer Niederlage geriet die einst große Polis unter die tyrannische Kontrolle Spartas. Sie erlangte nie wieder ihren früheren Ruhm.Etwa 2.400 Jahre später ist Russland das Ziel einiger der härtesten und weitreichendsten Wirtschaftssanktionen, die je gegen ein Land verhängt wurden. Russische Banken wurden von SWIFT abgeklemmt. Die Auslandsguthaben der Zentralbank wurden eingefroren. Jachten wurden beschlagnahmt. Mastercard und Visa haben alle Transaktionen blockiert, und die Kryptobörsen spüren den Druck, das Gleiche zu tun.Zahlreiche Privatunternehmen haben ihre Geschäftstätigkeit in Russland eingestellt. Dazu gehören fast alle großen internationalen Automobil- und Flugzeughersteller, von Volkswagen über Toyota bis hin zu Ford und Boeing. Einzelhändler und Technologieunternehmen haben Tausende von Geschäften geschlossen und die Auslieferung von Waren gestoppt, darunter Apple, Google, Samsung, Nike, Nestle und andere.Ich glaube nicht, dass die Welt jemals Zeuge einer derartig synchronisierten Anstrengung war, eine Nation zu ächten und sie von den globalen Märkten zu isolieren. Die bisherigen Schritte waren tiefgreifend und tiefgründig. Doch werden sie ausreichen, um Präsident Putin aufzuhalten? Anders ausgedrückt: Wie viel wirtschaftlichen Schmerz ist die Welt bereit, als Folge der Sanktionen zu ertragen, wenn der superreiche Putin wahrscheinlich nichts davon ertragen wird?Die richtige Antwort ist natürlich, dass der wirtschaftliche Schmerz (d.h. die Inflation) ein sehr kleiner, vorübergehender Preis ist, der zu zahlen ist, wenn er bedeutet, dass die Ukraine Hoffnung auf Überleben hat. Letzte Woche habe ich an einer Veranstaltung des World Affairs Council of San Antonio teilgenommen, und es hat mich sehr gefreut, die unglaubliche Unterstützung für das ukrainische Volk zu sehen. Außerdem gelten Sanktionen seit langem als die am wenigsten schlimme Option, auch wenn die Ergebnisse für alle Beteiligten ziemlich unangenehm sein können.Wohl kein amerikanischer Präsident hat so gerne Sanktionen eingesetzt, um Einfluss auf die Welt zu nehmen, wie Woodrow Wilson. Er hielt sie für eine wirksame, gewaltfreie Alternative zum Krieg und nannte sie ein "friedliches, stilles, tödliches Mittel... ein schreckliches Mittel". Obwohl ich Präsident Wilsons Charakterisierung von Sanktionen nicht widerspreche, und obwohl sie in den meisten Fällen der Einleitung eines bewaffneten Konflikts vorzuziehen sind, haben sie sich nicht immer bewährt. Wie wir gesehen haben, sind die Sanktionen gegen Athen auf die denkbar schlechteste Weise nach hinten losgegangen.Die Sanktionen gegen Deutschland, Italien und Japan trugen wenig bis gar nicht dazu bei, den Zweiten Weltkrieg zu verhindern.In den 1990er Jahren bedauerte Präsident Bill Clinton - dem die Anwendung von Sanktionen selbst nicht fremd war -, dass die USA "sanktionsfreudig" geworden seien. Und erinnern Sie sich: 2014 verhängten die USA Sanktionen gegen Russland wegen der Annexion der Krim im Jahr 2014. Dennoch haben die Feindseligkeiten in der Region und in der Ostukraine weiter gewütet.In einem Beitrag für den Atlantic Council vertritt der Wirtschaftswissenschaftler Hung Tan die Ansicht, dass Russlands relativ kleines BIP - es trägt weniger als 2% zur Weltwirtschaft bei - bedeutet, dass jeder globale wirtschaftliche Schmerz nur vorübergehend sein dürfte, "auch wenn die Folgen der Invasion die Geopolitik für Jahre bestimmen werden". Gleichzeitig ist unsere Wirtschaft sehr wohl eine globale Wirtschaft. Russland ist, wie viele wissen, ein wichtiger Lieferant von Erdöl und Erdgas. Man geht davon aus, dass es auch etwa 14% der weltweiten Metalle und Mineralien liefert, mit einem zweistelligen Anteil an der Produktion von Palladium, Diamanten, Platin und Gold.Schon vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine bekam die Welt die Auswirkungen der höheren Energiepreise zu spüren. Rohöl der Sorte Brent, der weltweiten Benchmark, stieg am Montag zum ersten Mal seit 2008 kurzzeitig über 130 US-Dollar je Barrel. Auch die Preise für wichtige Basismetalle sind aufgrund von Versorgungsengpässen in die Höhe geschnellt. Der Bloomberg-Subindex für Industriemetalle verzeichnete seine beste Woche seit Bestehen, wobei Aluminium, Kupfer und Nickel im Londoner Handel allesamt neue Rekordwerte erreichten.