Globale Märkte: "Grabenkämpfe 2022"

Mein Großvater war ein Veteran des Ersten Weltkriegs, der mit der kanadischen Division der britischen Armee in den meisten großen Schlachten des Ersten Weltkriegs in Europa diente, einschließlich Vimy Ridge und Passchendaele, während er im Torontoer Stadtteil Parkdale sechs Kinder zeugte. Ich hatte nie das Vergnügen, "Roland" Ballanger kennenzulernen, denn nachdem er dem berüchtigten deutschen "Senfgas" ausgesetzt war, das erstmals in Vimy eingesetzt wurde, waren seine geschundenen Lungen zu schwach, um eine besonders ansteckende Lungenentzündung zu bekämpfen, die er sich Ende 1928 zuzog.Meine Großmutter war darauf angewiesen, dass mein Vater (William Roland Ballanger), das älteste ihrer Kinder, die Northern Tech in der zehnten Klasse verließ, um in den 1930er Jahren seinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Eintagsbrot zu verdienen.Die Geschichten über Roland sind zahlreich und farbenfroh, ebenso wie die Erzählungen über die kanadische Tapferkeit während dieses schrecklichsten aller Konflikte, aber zum Glück für die Bürger jener Zeit kamen die Nachrichten, die nach Kanada zurückkamen, sehr spät und oft veraltet, aber was sie nicht waren, war verdorben. Genau aus diesem Grund sehne ich mich irgendwie nach den Tagen von 1914-1918, wohl wissend, dass es für die meisten keine besonders freundliche Zeit war.In den meisten der vergangenen dreizehn Jahre, seit der US-Kongress beschlossen hat, die globale Bankenindustrie zu retten, waren die Anleger gezwungen, die "offiziellen" Berichte der Regierung zu akzeptieren, in denen die Inflation "ohne Lebensmittel und Energie" als "gutartig" oder "vorübergehend" bezeichnet wurde. Während buchstäblich das gesamte Universum der Aktienanleger diese gefälschten Berichte als positiv akzeptierte, verschoben sie stillschweigend Geld von Sparkonten auf Handels- oder Anlagekonten, wohl wissend, dass die "Dinge" sehr viel schneller an Wert gewannen, als die Zahlen in diesen medienwirksamen Verlautbarungen vermuten ließen.Dies ist ein weiteres Beispiel für die politische Symbiose zwischen dem US-Handelsministerium und der US-Notenbank, denn die Fed legt ihr politisches Mandat auf der Grundlage der vom Handelsministerium vorgelegten Zahlen fest. Solange die Inflation "unter dem Zielwert" lag, konnte sie sich auf maximale Vollbeschäftigung konzentrieren, indem sie den Aktien in einem lächerlich "niedrigeren-für-längeren" Zinsumfeld entgegenkam.Wir befinden uns jedoch bereits im Jahr 2022, der Frühling steht vor der Tür, und die Spielregeln haben sich unaufhaltsam geändert und zielen nun auf die Inflation und nicht mehr auf die Beschäftigung ab.Nur seit der Erschaffung der "Kreatur von Jekyll Island" im Jahr 1913 hat eine solche Veränderung eine so dynamische und schädliche Auswirkung auf die Stimmung der Anleger gehabt, dass die Wall Street wieder einmal nach Hilfe der Fed schreit, weil der S&P noch nicht genug gefallen ist, um die Definition einer "Korrektur" zu erfüllen. Mit einem Minus von nur 9% haben wir es mit Social-Media-Typen zu tun, darunter Krypto-Jubler und Verfechter von Meme-Aktien, die dies als "Märkte in Aufruhr" bezeichnen, weil sie zum ersten Mal seit dreizehn Jahren Geld verlieren.Die Mainstream-Medien passen die Nachrichtenberichterstattung weiterhin an, um die Anhänger der Millennials und der Generation X auf eine Art und Weise anzuziehen, die dazu geführt hat, dass Wladimir Putin innerhalb von fünf Jahren vom Helden zum Bösewicht geworden ist. Shell Oil ist seit Jahren in Russland tätig und wird von der Putin-Regierung unterstützt. Während diese Beziehung als "neue Ära des Friedens und des Fortschritts" zwischen Russland und dem Westen gepriesen wurde, stellen die Medien ihn jetzt als "Hitler-ähnlichen Verrückten" dar, der den gesamten europäischen Kontinent erobern will.Genauso wie wir jetzt entdecken, dass die Nebenwirkungen der verschiedenen Impfstoffe für verschiedene Bevölkerungsgruppen enorm gefährlich sind, wurden sie uns von den MSM per Regierungserlass unter völliger Verletzung der Charta der Rechte (Kanada) oder der Verfassung (USA) aufgedrängt.Es gab eine Zeit, die noch gar nicht so lange zurückliegt, in der man eine Zeitung lesen oder eine Nachrichtensendung sehen konnte, und egal, ob es sich um Peter Mansbridge (CBC) oder Walter Cronkite (CBS) handelte, man hatte das Gefühl, dass man sachliche Berichte über inländische oder internationale Ereignisse erhielt, völlig frei von politischen oder finanziellen Vorurteilen.Das soll nicht heißen, dass es in diesen Nachrichtenredaktionen nicht auch ein gewisses Maß an Voreingenommenheit gab, aber im Vergleich zu dem, was uns heute vor allem über das Internet und die sozialen Medien vorgesetzt wird, waren Mansbridge und Cronkite Sonntagsschullehrer im Vergleich zu den Marktschreiern, die von Telepromptern ablesen, deren Inhalte entweder von der Wall Street oder Washington, der Bay Street oder Ottawa stammen.In der Ausgabe der Prognose für 2022 habe ich diese umgekehrte Pyramide erstellt, um zu veranschaulichen, welche der Anlageklassen ich für den Rest des Jahres als entscheidend für die Performance erachte. Da ich nicht wusste, dass ich mit einer Störung der Ölversorgung durch einen der weltweit führenden Exporteure (Russland) konfrontiert sein würde, habe ich Öl in der Pyramide ausgelassen, aber in dem Maße, in dem ein Ölpreis von 115 Dollar nur als Stimulans für die Preisgestaltung von Uran durch eine mögliche Substitution angesehen werden kann, sehe ich den derzeitigen vertikalen Anstieg der Rohölpreise als eine stark beflügelnde Kraft zugunsten der Kernenergie.Kupfer hat in dieser Woche mit einem Wochenschlusskurs von 4,94 USD/lb. ein neues Allzeithoch erreicht, was meine Prognose im Vergleich zu Gold und Silber zweifellos bestätigt. Alle Basismetalle bewegen sich derzeit auf die Allzeithochs zu (wenn sie sie nicht schon erreicht haben), was sowohl zufriedenstellend (aus der Perspektive der Reputationsgenauigkeit) als auch besorgniserregend (aus der Perspektive des "Crowded Trade Syndroms") ist. Ich kann die Argumente für Kupfer und Uran aus historischer Sicht nachvollziehen, bin aber nicht in der Lage, ein ähnliches fundamentales Argument für Blei als Beispiel zu finden, ungeachtet der Währungsabwertung.Das Problem, das ich habe, liegt in einer sehr einfachen Realität, die die Preise für Öl und bleifreies Benzin, Heizöl, Propan und Erdgas betrifft. Sie preisen eine garantierte wirtschaftliche Rezession ein, und wie die Experten in diesen Tagen so eifrig twittern, haben ein Ölpreis von über 100 Dollar und der Zusammenbruch der 2-10-jährigen Zinskurve noch nie eine Rezession vorausgesagt. Wenn sie dieses Mal zutreffen, wird das Narrativ vom "Angebotsschock" durch das Narrativ von der "Nachfragezerstörung" abgelöst, und all die knallenden Champagnerkorken werden durch Wehklagen ersetzt werden.