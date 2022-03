WGC: Im Februar 2022 erneut Zuflüsse bei den Gold-ETF

Der World Gold Council (WGC) veröffentlichte gestern die neusten Daten zu den physischen Goldbeständen der börsennotierten Fonds (ETF) weltweit. Diesen Angaben zufolge erhöhten sich die Bestände der Gold-ETFs im diesjährigen Februar um 35,3 Tonnen, nachdem bereits im Januar Zuflüsse in Höhe von 46,3 Tonnen verzeichnet worden waren.Die in Nordamerika gelisteten Fonds verbuchten im Februar Zuflüsse in Höhe von 21,3 Tonnen im Wert von 1,310 Mrd. USD. Die Bestände der europäischen Fonds erhöhten sich zeitgleich um 21,4 Tonnen im Wert von 1.285 Mrd. USD.Die in Asien gelisteten Fonds verzeichneten indes Abflüsse in Höhe von 7,4 Tonnen im Wert von 452 Mio. USD. Die Fonds sonstiger Regionen blieben nahezu unverändert.© Redaktion GoldSeiten.de