Nickelpreisexplosion: Eine der größten Banken Chinas kann Margin Calls zunächst nicht zahlen

Wie u. a. Zero Hedge unter Berufung auf Bloomberg meldet, hat eine Gesellschaft der China Construction Bank Corp. – eine der "Big Four"-Banken Chinas – heftige Margin Calls in Höhe von Hunterten Millionen US-Dollar für eine Nickel-Shortposition erhalten. Gestern war der Nickelpreis um fast 100% in die Höhe geschossen.Da die Forderungen nicht geleistet wurden, wurde der chinesischen Bank von der Londoner Metallbörse zusätzliche Zeit eingeräumt, um die Zahlung zu begleichen.Laut ZH war der "Monster-Squeeze" vom Montag darauf zurückzuführen, dass Marktteilnehmer mit Short-Positionen gezwungen waren, ihre Positionen zu schließen, da sie die Nachschussforderungen nicht leisten konnten.© Redaktion GoldSeiten.de