Kodiak Copper kündigt Bought Deal-Finanzierung und nicht vermittelte Privatplatzierung an

Vancouver, 8. März 2022 - Kodiak Copper Corp. (das Unternehmen oder Kodiak) (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Cormark Securities Inc. eine Vereinbarung abgeschlossen hat, wonach Cormark als Lead Underwriter und alleiniger Bookrunner eines Konsortiums von Underwritern (gemeinsam die Underwriter) agieren wird. Die Underwriter werden 3.125.000 Charity Flow-Through-Stammaktien (die Charity FT-Aktien) zum Preis von jeweils 2,08 CAD auf Bought Deal-Basis im Rahmen einer Privatplatzierung erwerben, womit das Unternehmen einen Bruttoerlös von insgesamt 6,5 Millionen CAD erzielen wird (das Angebot). Das Unternehmen hat den Underwritern eine Option auf den Erwerb weiterer Charity FT-Aktien im Umfang von bis zu 15 % der im Rahmen des Angebots ausgegebenen Charity FT-Aktien zum Angebotspreis gewährt, die bis zum Abschluss des Angebots ausgeübt werden kann.Kodiak wird auch eine nicht vermittelte Privatplatzierung von Flow-Through-Stammaktien (die FT-Aktien) mit einem Bruttoerlös von bis zu 0,5 Millionen CAD durchführen (die Privatplatzierung). Die FT-Aktien werden zum Preis von je 1,92 CAD begeben. Bestimmte Insider des Unternehmens werden sich an der Privatplatzierung beteiligen.Die Charity FT-Aktien und die FT-Aktien gelten als Flow-Through-Aktien des Unternehmens im Sinne des kanadischen Einkommensteuergesetzes (Income Tax Act). Der Bruttoerlös aus dem Angebot und der Privatplatzierung werden für kanadische Explorationsausgaben verwendet, die sich auch als Flow-Through-Bergbauausgaben (gemäß der Definition dieser Begriffe im kanadischen Einkommensteuergesetz) in Verbindung mit den Projekten von Kodiak in British Columbia qualifizieren. Das Unternehmen wird diese Ausgaben spätestens bis zum 31. Dezember 2022 gegenüber den Zeichnern geltend machen.Der Abschluss des Angebots und der Privatplatzierung erfolgt voraussichtlich am oder um den 31. März 2022 und steht unter dem Vorbehalt bestimmter Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen und sonstigen Genehmigungen wie auch der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Die Charity FT-Aktien und die FT-Aktien sind an eine viermonatige Haltefrist ab dem Abschlussdatum gebunden.Diese Pressemeldung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an bzw. auf Rechnung oder zugunsten einer U.S.-Person (gemäß der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von dieser Registrierung vor.Kodiak ist auf seine Kupfer-Porphyr-Projekte in Kanada und den USA fokussiert, an denen das Unternehmen sämtliche Eigentumsanteile hält. Das fortgeschrittenste Projekt des Unternehmens ist das Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt MPD im ertragreichen Quesnel Trough im südlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia, wo das Unternehmen 2020 hochgradige Mineralisierung innerhalb einer breiten mineralisierten Ummantelung entdeckt hat. Kodiak ist außerdem im Besitz des Kupfer-Molybdän-Silber-Porphyr-Projekts Mohave in Arizona (USA) unweit der erstklassigen Mine Bagdad. Beide Porphyrprojekte von Kodiak wurden in der Vergangenheit bebohrt und weisen bekannte Mineralentdeckungen mit dem Potenzial für große Lagerstätten auf.Als Gründer und Chairman von Kodiak zeichnet Chris Taylor verantwortlich, der für seine erfolgreichen Goldentdeckungen bei Great Bear Resources bekannt ist. Kodiak ist überdies Teil der Discovery Group, die von John Robins, einem der erfolgreichsten Bergbauunternehmer in Kanada, geleitet wird.Für das Board of Directors Kodiak Copper Corp.Claudia TornquistPresident & CEONancy Curry, VP Corporate Developmentncurry@kodiakcoppercorp.com+1 (604) 646-8362Suite 1020, 800 West Pender StreetVancouver, BC, V6C 2V6Tel: +1 604.646.8351DIESE PRESSEMELDUNG IST NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT.Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen: Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Zukunftsgerichtete Aussagen (Safe Harbor-Erklärung): Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Mit der Verwendung von Begriffen wie prognostizieren, planen, fortsetzen, erwarten, schätzen, Ziel, können, werden, prognostizieren, sollten, vorhersagen, Potenzial und ähnlichen Ausdrücken soll auf zukunftsgerichtete Aussagen hingewiesen werden. Insbesondere sind in dieser Pressemeldung zukunftsgerichtete Aussagen zum Angebot und der Privatplatzierung, einschließlich der geplanten Verwendung des Erlöses, der Beteiligung von Teck und/oder bestimmten Insider des Unternehmens am Angebot oder der Privatplatzierung, des Abschlussdatums des Angebots und der Privatplatzierung und des erwarteten Erhalts der Genehmigungen durch die Behörden und die Börse, enthalten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, basieren sie für gewöhnlich auf Annahmen und bergen sowohl Risiken als auch Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund einer Reihe von Annahmen, Faktoren und Risiken, von denen viele der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen, erheblich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse von den aktuellen Erwartungen bewirken können, zählen unter anderem auch die Lage an den Aktienmärkten, Marktvolatilität, nicht quantifizierbare Risiken im Zusammenhang mit staatlichen Maßnahmen und Eingriffen, die Beendigung von Vereinbarungen, die das Angebot und die Privatplatzierung regeln, Änderungen von Gesetzen oder Genehmigungsanforderungen, das Versäumnis, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten, sowie die Risiken, die in der jährlichen Management Discussion & Analysis des Unternehmens genannt werden.Die Unternehmensführung hat die oben zusammengefassten Risiken und Annahmen in Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung angeführt, um den Lesern einen umfassenderen Einblick in die zukünftige Betriebstätigkeit des Unternehmens zu bieten. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens könnten erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Es kann daher nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen angekündigten Ereignisse tatsächlich eintreten bzw. kann bei deren Eintreten nicht auf irgendwelche Vorteile für das Unternehmen geschlossen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und das Unternehmen hat, sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert, keine Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung jeglicher zukunftsgerichteter Aussagen, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen bzw. Ergebnissen oder anderen Faktoren.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite.