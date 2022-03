US-Senatoren wollen Russland am Verkauf seiner Goldreserven hindern

Wie axios.com berichtet, schlägt eine parteiübergreifende Gruppe von US-Senatoren einen Gesetzesentwurf vor, der Russland daran hindern würde, seine Goldreserven zu verwenden, um den westlichen Sanktionen zu entgehen.Durch die Sanktionen gegen Russland wurde das Devisenvermögen des Landes eingefroren, die Goldreserven könnten jedoch als Rettungsanker fungieren, heißt es in der Meldung. Immerhin verfüge Russland über Goldbestände in Höhe von rund 132 Milliarden Dollar.Nach dem Gesetz würden Sekundärsanktionen gegen alle amerikanischen Unternehmen verhängt, die wissentlich mit Gold aus den Beständen der russischen Zentralbank handeln oder es transportieren oder es physisch oder elektronisch in Russland verkaufen.Die US-Senatorin Maggie Hassan wird wie folgt zitiert: "Die USA und unsere Verbündeten müssen der russischen Aggression standhaft entgegentreten und dafür sorgen, dass wir jeden Fluchtweg blockieren, den Putin hat, um das volle Gewicht unserer Sanktionen zu umgehen."Seitens Senator Angus King heißt es in einer Erklärung: "Russlands massive Goldreserven sind eine der wenigen verbleibenden Ressourcen, die Putin nutzen kann, um die Wirtschaft seines Landes vor einem weiteren Absturz zu bewahren. Indem wir diese Reserven mit Sanktionen belegen, können wir Russland weiter von der Weltwirtschaft isolieren und Putins immer kostspieligere Militärkampagne erschweren."© Redaktion GoldSeiten.de