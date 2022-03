Jim Rogers: U.S. Dollar wird als "Kriegsinstrument" genutzt

Daniela Cambone sprach jüngst mit dem rennomierten Investor und Buchautor Jim Rogers über die Entwicklungen in Osteuropa. Die eigentliche Ursache für den russischen Einmarsch in die Ukraine sieht dieser in der geplanten Aufnahme der Ukraine in die NATO. Für die Handlungen der gewählten Vertreter der USA müsse nun ein "gigantischer Preis" gezahlt werden.Nach Ende des Krieges werden russische Aktien laut Rogers stark unterbewertet sein und damit eine Kaufgelegenheit darstellen.Rogers ist überzeugt, dass der US-Dollar seine Position als Weltreservewährung früher als erwartet verlieren werde. "Der US-Dollar wird sterben," glaubt er. Die Währung sei nicht neutral, was eine internationale Währung aber unbedingt sein müsse. Aufgrund der in den letzten Jahren verschärften Wirtschaftssanktionen seien andere souveräne Staaten dezeit akut bemüht, eine Möglichkeit zu finden, um mit dem US-Dollar zu konkurrieren.Ein reines Computergeld hält Rogers aber nicht für möglich, denn die Regierungen würden dies nutzen, umd die Massen zu kontrollieren.Weiterhin sieht Rogers in der nahen Zukunft eine schmerzhafte Rezession voraus.© Redaktion GoldSeiten.de