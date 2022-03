Gold - ein neues Kapitel beginnt!

Quelle Chart: Guidants

Quelle Chart: Guidants

Nach den jüngsten Analysen zu Platin ( 03.03. ) und Palladium ( 07.03. ), soll heute, aus vielerlei Gründen heraus, der Goldpreis wieder im Fokus stehen. Denn mit dem krönenden Abschluss vom Februar, im Kontext des dabei erfolgten und finalen Ausbruchs aus der Untertassenformation, steht ein neues Kapitel bevor. Das dabei ein neues Allzeithoch ausgebildet wird, erscheint folglich nur als Frage der Zeit und somit widmen wir uns im Nachgang den Details.Die letzten Tage/Wochen waren/sind durch und durch mit und von Unsicherheiten geprägt. Dies visualisiert eben insbesondere auch, das nur allzu gern als "Krisenmetall" bezeichnete Gold. Jenes machte sich erst gestern auf, das nominelle Allzeithoch vom Sommer 2020 bei 2.075 USD zu attackieren. Um rund 5,00 USD verpasst das edle Metall dieses Hoch jedoch und zeigt sich heute mit größerer Abgabebereitschaft. Gewinnmitnahmen halten Einzug und doch kein Grund zur Sorge.Wie sich nämlich anhand des o.a. Big-Picture-Monatschart verdeutlicht, gelangte es dem Goldpreis mit dem Schlussstand vom Februar, die bullische Flagge sowie zeitgleich den rechten Henkel jener zuvor ausgebildeten Untertassenformation nach oben zu verlassen. Der Monatsschlussstand vom März bedarf zwar noch ein wenig Zeit, inkl. zahlreicher Notenbanksitzungen von Europa bis hin zur USA, jedoch sich die Gesamtlage aufgrund des Ausbruchs klar aufgehellt hat.Grundsätzlich könnte Gold bis 1.952 USD zurückfallen, um dort erneuten Schwung für eine Attacke auf das Allzeithoch zu starten. Oberhalb von 2.075 USD wartet dabei bereits das naheliegende Level von 2.140 USD, bevor darüber mit Preisen von rund 2.500 USD je Unze zu rechnen ist. Unterhalb von 1.950 USD sollte man hingegen von einer stärkeren Gegenbewegung ausgehen, welche durchaus wieder zu Preisen von 1.905 USD bzw. temporär sogar bis rund 1.850 USD führen könnte.Wichtig ist und bleibt ein Monatsschlussstand über 1.912 USD im großen Chartbild, sodass das neue Kapitel anziehender Edelmetallpreise auch wirklich seinen Einzug hältIm großen Bild stehen die Zeichen auf Sturm im positiven Sinne. Denn die langjährige Korrekturphase scheint nunmehr ihr Ende gefunden zu haben. Oberhalb von 1.912 USD ist und bleibt die Lage daher durchgehend bullisch. Die kurzfristige Schwäche könnte daher als Schwungholen für Notierungen über 2.075 bzw. 2.140 USD verstanden werden.Im Rahmen des verfehlten Allzeithochs und der bisherigen/heutigen Rückschläge, erscheint es kurzfristig denkbar, dass der Goldpreis einen Re-Test des Ausbruchsniveaus um 1.950 USD vollzieht. Im Ausdehnungsfall könnten sogar weiter Verluste in Richtung von 1.905 bzw. 1.850 USD erfolgen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.