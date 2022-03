Sibanye Stillwater: Wertpapierhandel durch Directors, Führungskräfte und Mitarbeiter

Name NJ Froneman

Position Executive Director

Unternehmen Sibanye-Stillwater Limited

Art der Beteiligung Direkt und nutznießend

Art der Transaktion ADR-Verkauf auf dem Markt

Datum der Transaktion 4. März 2022

Anzahl der Aktien 90.479

Art der Wertpapiere ADRs

Marktpreis $19.849

Gesamtwert $1.795.917,67



Art der Beteiligung Direkt und nutznießend

Datum der Transaktion 4. März 2022

Art der Transaktion Außerbörsliche Collar-Absicherung

für 1.454.976 Stammaktien des

Unternehmens mit einem

Put-Ausübungspreis von ZAR 66,24

und einem Call-Ausübungspreis von

ZAR 117,76 mit Ablauf zum 3. März

2024



Gesamtwert ZAR 96.377.610,00

Name C Keyter

Position Executive Director

Unternehmen Sibanye-Stillwater Limited

Art der Beteiligung Direkt und nutznießend

Art der Transaktion Aktienverkauf auf dem Markt

Datum der Transaktion 4. März 2022

Anzahl der Aktien 500.000

Art der Wertpapiere Stammaktien

Marktpreis ZAR 69,59

Gesamtwert ZAR 34.795.000,00



Art der Transaktion Aktienverkauf auf dem Markt

Datum der Transaktion 4. März 2022

Anzahl der Aktien 500.000

Art der Wertpapiere Stammaktien

Marktpreis ZAR 68,70

Gesamtwert ZAR 34.350.000,00



Art der Transaktion Aktienverkauf auf dem Markt

Datum der Transaktion 4. März 2022

Anzahl der Aktien 200.000

Art der Wertpapiere Stammaktien

Marktpreis ZAR 73,60

Gesamtwert ZAR 14.720.000,00



Art der Transaktion Aktienverkauf auf dem Markt

Datum der Transaktion 7. März 2022

Anzahl der Aktien 200.000

Art der Wertpapiere Stammaktien

Marktpreis ZAR 79,24

Gesamtwert ZAR 15.848.000,00



Art der Transaktion Aktienverkauf auf dem Markt

Datum der Transaktion 7. März 2022

Anzahl der Aktien 200.000

Art der Wertpapiere Stammaktien

Marktpreis ZAR 78,77

Gesamtwert ZAR 15.754.000,00



Name M Keyter

Position Mitarbeiter des Executive Director

C

Keyter



Unternehmen Sibanye-Stillwater Limited

Art der Beteiligung Direkt und nutznießend

Art der Transaktion Aktienverkauf auf dem Markt

Datum der Transaktion 7. März 2022

Anzahl der Aktien 610

Art der Wertpapiere Stammaktien

Marktpreis ZAR 76,70

Gesamtwert ZAR 46.787,00



Name SN Danson

Position Unabhängiger Non-Executive Director

Unternehmen Sibanye-Stillwater Limited

Art der Beteiligung Direkt und nutznießend

Art der Transaktion Aktienkauf auf dem Markt

Datum der Transaktion 4. März 2022

Anzahl der Aktien 14.000

Art der Wertpapiere Stammaktien

Marktpreis ZAR 71,89

Gesamtwert ZAR 1.006.460,00



Name R van Niekerk

Position Führungskraft

Unternehmen Sibanye-Stillwater Limited

Nature of interest Direkt und nutznießend

Art der Beteiligung 7. März 2022

Art der Transaktion Außerbörsliche Collar-Absicherung

für



475.000 Stammaktien des Unternehmens

mit einem Put-Ausübungspreis von

ZAR



39.37 sowie ZAR 74.79und einem

Call-Ausübungspreis von ZAR 113,78

mit Ablauf zum 8. April

2024



Nominalwert ZAR 37.396.750,00

Name RA Stewart

Position Führungskraft

Company Sibanye-Stillwater Limited

Art der Beteiligung Direkt und nutznießend

Art der Transaktion Aktienverkauf auf dem Markt

Datum der Transaktion 8. März 2022

Anzahl der Aktien 150.000

Art der Wertpapiere Stammaktien

Marktpreis ZAR 76,25

Gesamtwert ZAR 11.437.500

Johannesburg, 9. März 2022 - Sibanye-Stillwater (Tickers JSE: SSW and NYSE: SBSW - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) veröffentlicht gemäß den Paragrafen 3.63 bis 3.74 der JSE Limited Listings Requirement (Kotierungsvoraussetzungen) das Folgende:Herr Froneman hat mit einem Finanzinstitut Eigenkapitalfinanzierungsvereinbarungen abgeschlossen, die aus Darlehensverträgen bestanden, die durch gleichzeitige Collar-Absicherungen und Aktienkreditgeschäfte verbrieft waren.Herr van Niekerk hat eine Eigenkapitalabsicherung mit einem Finanzinstitut abgeschlossen.In Bezug auf Absatz 3.66 der Börsenzulassungsbedingungen wurde die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren erhalten.Website: www.sibanyestillwater.comZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbour"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie "wird", "würde", "erwarten", "prognostizieren", "potenziell", "kann", "könnte", "glauben", "anstreben", "antizipieren", "anvisieren", "schätzen" und Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet sein.Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich unter anderem jener, die sich auf die zukünftigen Geschäftsaussichten von Sibanye-Stillwater Limited ("Sibanye-Stillwater"), die Finanzlage, die Produktion und betriebliche Prognosen, Informationen über Mineralressourcen und Mineralreserven, Klima- und ESG-bezogene Aussagen, Ziele und Kennzahlen, Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Operationen und die Fähigkeit, laufende und zukünftige Akquisitionen abzuschließen oder erfolgreich zu integrieren, beziehen, sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteilsvermögen von Sibanye-Stillwaters Senior Management widerspiegeln. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele schwer vorhersehbar sind und im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Sibanye-Stillwater liegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate wesentlich von den historischen Ergebnissen oder von den zukünftigen Ergebnissen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Folglich sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich derer, die in Sibanye-Stillwaters integriertem Jahresbericht 2020 und dem Jahresbericht auf Formular 20-F aufgeführt sind, der am 22. April 2021 bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht wurde (SEC File Nr. 333-234096). Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (außer in dem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang).Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!