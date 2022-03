Das ist nicht der Silber-Breakout, den ihr sucht!

Hin und wieder bedauert man, nicht früher oder nicht früh genug gehandelt zu haben. In unserem Fall haben wir diesen Dienstagabend nicht veröffentlicht. Wir hätten es tun sollen. Nun ist der Preis gesunken, und andere werden vielleicht auch nach niedrigeren Silberpreisen rufen. Nun gut. Unser Trost ist, dass sie höchstwahrscheinlich nicht aufgrund desselben Indikators, den wir beobachten, zu niedrigeren Silberpreisen aufrufen. Die Basis. Hier ist der Chart.Schauen Sie sich diesen Mondschuss an!Basis = Future(Geld) - Spot(Angebot)Co-Basis = Spot(Geld) - Future(Angebot)Da der Preis seit dem 25. Februar von unter 24 Dollar auf gestern rund 27 Dollar gestiegen ist, schoss die Silberbasis in die Höhe. Sie stieg von 0,67% auf 4,18%.Leute, deutlicher kann es nicht werden. Der große Preisanstieg bei Silber wurde durch den massiven Kauf von Silberfutures ausgelöst. Nicht durch physisches Metall. Das ist kein positives Zeichen. Diejenigen, die Futures kaufen, spielen mit Hebelwirkung. In guten Zeiten werden sie verkaufen, um Gewinne mitzunehmen. Und in unbeständigen Zeiten müssen sie möglicherweise verkaufen, um Margin Calls zu decken. Selbst wenn der Silberpreis steigt, kann es sein, dass sie Margin Calls bei anderen Positionen in ihrem Portfolio haben. Oder sie sind einfach nur nervös. Silberkäufer aufgepasst.© Keith WeinerDer Artikel wurde am 9. März 2022 auf www.monetary-metals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.