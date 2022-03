WGC: Chinas Goldmarkt im Februar

Der World Gold Council veröffentlichte auf seinem Goldhub-Blog in dieser Woche die aktuellen Informationen zur Entwicklung des chinesischen Goldmarktes im Februar. Das Reich der Mitte hat sich in den vergangenen 20 Jahren zum führenden Goldmarkt entwickelt.• Die Nachfrage nach sicheren Häfen trieb den Goldpreis in die Höhe; sowohl der Shanghai Gold Benchmark Price PM (SHAUPM) als auch der LBMA Gold Price AM zogen im Berichtsmonat kräftig an.• Der durchschnittliche lokale Goldpreisaufschlag ging im Februar zurück – die schwächere physische Goldnachfrage des Großhandels in diesem Monat könnte ein Hauptgrund dafür sein.• Die Bestände der chinesischen börsengehandelten Gold-ETF beliefen sich im Februar auf 59,4 Tonnen (3,6 Mrd. US$, 22,7 Mrd. RMB), 6,9 Tonnen (288 Mio. US$, 2 Mrd. RMB) weniger als im Vormonat.• Aufgrund der geringeren Anzahl von Arbeitstagen in dem Monat und der Tatsache, dass die Hersteller im Vorfeld des chinesischen Neujahrsfestes (CNY) aktiv ihre Lagerbestände aufgefüllt hatten, gingen die Goldabhebungen an der Shanghai Gold Exchange (SGE) im Februar im Vergleich zum Vormonat zurück.Weitere Informationen und interessante Grafiken finden Sie unter www.gold.org © Redaktion GoldSeiten.de