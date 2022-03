Rick Rule: Goldpreis in fünf Jahren verdreifacht?

Michelle Makori sprach für Kitco News in dieser Woche mit Rick Rule, Vorsitzender von Rule Investment Media, über die russische Invasion der Ukraine und die Auswirkungen dieser geopolitischen Krise auf die Finanzmärkte.Rule erklärt in dem Interview, er hoffe und glaube, dass eine diplomatische Lösung für den Konflikt gefunden werde, um weiteres Blutvergießen zu verhindern. Weiterhin gehe er davon aus, dass der russische Präsident die Auswirkungen seines Handelns auf die Wirtschaft des Landes unterschätzt habe. Daher sei es wahrscheinlich, dass sich Russland den Krieg nicht über eine längere Zeit leisten werden könne.Laut Rule wäre allerdings es durchaus denkbar, dass Russland auf seine umfassenden Goldreserven zurückgreife und diese gegen Renimbi tausche, um davon Käufe zu tätigen bzw. Rechnungen zu begleichen. Daran würde auch der eingebrachte US-Gesetzentwurf, welcher Sekundärsanktionen gegen alle amerikanischen Unternehmen vorsieht, die wissentlich mit Gold aus den Beständen der russischen Zentralbank handeln oder es transportieren oder es physisch oder elektronisch in Russland verkaufen, nichts ändern.Der Goldexperte geht davon aus, dass sich der Preis des gelben Metalls in den kommenden fünf Jahren verdoppeln oder verdreifachen wird. Diese Einschätzung stützt sich u. a. auf Rules Überzeugung, dass sich die Kaufkraft des US-Dollars im gleichen Zeitraum rasant verringern wird.© Redaktion GoldSeiten.de