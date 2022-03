Monument Mining: 1. Spatenstich in Selinsing für Bau einer Flotationsanlage

VANCOUVER, 10. März 2022 - Monument Mining Ltd. (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) ("Monument" oder das "Unternehmen") freut sich, über den Fortschritt der Flotationsanlage bei der Selinsing-Goldmine in Malaysia zu berichten und bekannt zu geben, dass der erste Spatenstich (Abbildung 1) auf dem Minengelände stattgefunden hat, um die Rückkehr des Hauptauftragnehmers Seong Henng Engineering Works Sdn Bhd ("Seong Henng") für den Bau der Flotationsanlage einzuläuten.President und CEO Cathy Zhai sagte dazu: "Wir freuen uns, über den Fortschritt beim Bau der Flotationsanlage bei Selinsing berichten zu können. Unser Team vor Ort leitet das Projekt und beaufsichtigt den Hauptauftragnehmer Seong Henng. Gemeinsam arbeiten wir daran, den Bau der Flotationsanlage auf hohem Standard, sicher, sorgfältig, pünktlich und im Rahmen des Budgets abzuschließen, damit sie Ende Juni 2022 in Betrieb genommen werden kann."Abbildung 1: Spatenstich und Einweihungsfeier bei der Selinsing-Goldmine ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2093b803-17fa-495e-9167-279f895ed6c6Charlie Northfield, General Manager und Projektsponsor der Selinsing-Goldmine, kommentierte: "Es freut uns sehr, dass Seong Henng, unser langjähriger Hauptauftragnehmer, wieder eine wichtige Rolle beim Bau der Flotationsanlage spielen wird. Seong Henng ist ein in Malaysia ansässiges Produktionsunternehmen, das in der Vergangenheit den Bau der Selinsing-Goldanlage und dessen Erweiterung erfolgreich durchgeführt hat."Der Bau der Flotationsanlage umfasst Projektmanagement, Projektvalidierung, Flotationsdesign und -planung, Beschaffung, Bau und Inbetriebnahme. Das Bauprojekt der Flotationsanlage ist zu 50 % abgeschlossen.Mincore Pty Ltd. ("Mincore") hat bereits den detaillierten technischen Entwurf abgeschlossen und hat nun das 3D-Modell der neuen Flotationsanlage fertiggestellt, das die künftige Erweiterung der BIOX®-Anlage und der Nebenanlagen vorsieht (Abbildung 2).Abbildung 2: Fertiges 3D-Modell des zusätzlichen Sulfidflotationskreislaufs in der Selinsing-Goldanlage ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af324d08-9757-45c0-8959-aec4cc231596BGRIMM Machinery and Technology Co Ltd aus Peking, China, wurde der Auftrag für die Lieferung von Flotationszellen erteilt. Die Herstellung der Flotationszellen ist abgeschlossen und die Werksabnahme wurde vom 25. bis 26. Januar 2022 erfolgreich durchgeführt. Die Verpackung ist im Gange und die Lieferung soll Tianjin am 15. März 2022 verlassen.Metso Outotec Corporation aus Finnland liefert das Flotationskonzentrat und die Verdicker für die Wasserrückgewinnung. Die Fertigungsarbeiten und die Beschaffung von Teilen haben begonnen. Die Probemontage ist für den 12. April 2022 geplant und die Verdicker sollen im Mai/Juni 2022 an die Baustelle geliefert werden. Die Verdicker sind segmentiert und verschraubt, um eine schnelle Montage zu ermöglichen, sobald sie auf der Baustelle angekommen sind, da die Zeit für die rechtzeitige Installation knapp ist.Die Flotationskonzentrat-Filterpresse wird von McLanahan Corporation aus Pennsylvania, USA, ("McLanahan") geliefert. Alle Ausrüstungsgegenstände sind bestellt und die Fertigung wird voraussichtlich im März 2022 abgeschlossen sein. Die Montage der Filterpresse soll am 7. April abgeschlossen sein, der Versand erfolgt am 12. April und mit der Lieferung an die Baustelle ist im Mai/Juni 2022 zu rechnen.Zu den weiteren Ausrüstungsteilen, die in Auftrag gegeben werden, gehören unter anderem: Die Schlammpumpen sind zu 50 % fertig und der Versand ist für den 9. Mai 2022 geplant, the Afromix-Rührwerke sind fertig und werden am 28. März 2022 in Port Klang, Malaysia, erwartet. Die Flotationsluftgebläse und der Kompressor wurden bestellt und sind zu 30 % fertiggestellt. Die Lieferung ist für den 27. Mai 2022 geplant. Der Auftrag für die Entwicklung, Herstellung, Lieferung und Inbetriebnahme des containerisierten MCC-Schaltraums wurde erteilt und die Lieferung wird für den 13. Mai 2022 erwartet. Außerdem wurden Aufträge für den Konzentrat-Probenehmer und die Exzenterschnecken-Reagenzpumpen erteilt. Die Herstellung für beide Aufträge ist im Gange. Die Herstellung des 11kV/415V-Transformators wurde als zu 100 % abgeschlossen gemeldet.Das dedizierte Projektteam ist vollständig und besteht aus dem Projektleiter, dem stellvertretenden Projektleiter, dem leitenden Ingenieur, dem Oberingenieur, dem Elektroingenieur, dem Beschaffungsingenieur und dem Werkmeister. Das Projektteam überwacht die Bauarbeiten.Seong Henng wurde zum Hauptauftragnehmer ernannt. Das Unternehmen hat in den letzten 10 Jahren Bauarbeiten zum Bau und zur Erweiterung der Goldaufbereitungsanlage von Selinsing durchgeführt. Es renovierte die CITIC-Kugelmühle im Rahmen der ersten Phase der Gravity-only-Prozessanlage im Jahr 2009 und nahm sie in Betrieb. Es verantwortete danach in der zweite Phase des Kohlenstofflaugungskreislaufs im Jahr 2010 den Bau und die Inbetriebnahme. Weiterhin erbaute es 2012 eine neue CITIC-Kugelmühle und drei neue Laugungstanks im Rahmen der dritten Phase der Werkserweiterung. Seong Henng erhielt den Zuschlag mit dem Startdatum 12. Januar 2022, einer Vertragslaufzeit von sechs Monaten und dem Fertigstellungstermin am 7. Juli 2022.Die fertige Pilotanlage besteht aus einer Kugelmühle und einem Klassierer, Grobspülflotationszellen und drei Stufen der Reinigungsflotation. (Abbildung 3). Eine Probe von einer Tonne Übergangserz wurde im Labor-Feinbackenbrecher zu 100 % auf unter 2 mm zerkleinert, um Material für die Kugelmühle der Pilotanlage bereitzustellen. Die Probe wurde mit denselben Reagenzien verarbeitet, die auch für die Industrieanlage vorgesehen sind. Es wurden insgesamt 50 kg des Flotationskonzentrats hergestellt, wovon eine Probe für Filterpressentests an McLanahan geschickt wurde. Um die Vermarktung von Goldkonzentraten zu unterstützen, wurden Tests zur Antimonauslaugung durchgeführt.Abbildung 3: Die Flotations-Pilotanlage ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9e4e3edb-1d0a-4230-8190-25405da06139Seong Henng startete am 22. Januar 2022 auf der Baustelle und begann mit der Lieferung von Betonstahl, Stahlbiegegeräten, Schalungen, HDPE-Rohren und einer Schmelzmaschine. Es wurden vorläufige Vermessungspunkte für die Vermessung abgesteckt.Die Tiefbauarbeiten schreiten mit dem Bau der Stützmauerverlängerung voran. Die letzten Aushubarbeiten wurden abgeschlossen, Betonstahl und Schalungen wurden verbaut und am 17. Februar 2022 wurde der erste Beton gegossen (Abbildung 4). Die Stützmauerverlängerung ist zu 50 % abgeschlossen. Die Arbeiten in diesem Bereich werden parallel zu den Fundamenten des neuen Gebäudes für die Reagenzienmischung fortgesetzt, gefolgt von den Bauarbeiten für die Verdicker für Konzentrat und Wasserrückgewinnung, das Reagenzienlager und das Gebäude der Filterpresse. Die Herstellung von Baustahl und Tanks wird in der Werkstatt von Seong Henng fortgesetzt.Abbildung 4: Erster Betonguss am Flotationsfundament ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/db3adc6e-9ec9-46e8-9e99-3b201080fad4Andere auf der Baustelle tätige Firmen haben die Hochspannungskabel zu den primären und sekundären Kugelmühlen umverlegt, die Strom- und Kommunikationskabel an das Projektbüro angeschlossen, Lastplattendrucktests auf der Grundfläche der Anlage durchgeführt und den Bodenwiderstand für den neuen Transformator geprüft.Die Trockeninbetriebnahme der neuen Flotationsanlage und der zugehörigen Ausrüstung soll ab dem 1. Juni 2022 erfolgen. Die CIL-Anlage wird ihren Betrieb bis zum 30. Juni 2022 fortsetzen. Der Anschluss und die Inbetriebnahme der Flotationsanlage sollen am 1. Juli 2022 beginnen und bis zum 14. Juli 2022 andauern. Die Erzverarbeitung wird voraussichtlich am 15. Juli 2022 beginnen. Das im Kreislauf verbleibende Gold wird zurückgewonnen, indem der Schlamm aus den Laugungs- und CIL-Tanks entfernt und das gewonnene Karbonat für die anschließende Elution abgefüllt wird. Der Elutionskreislauf wird nach der Abschaltung der CIL-Anlage noch etwa einen Monat lang weiterbetrieben.Monument Mining Ltd. (TSX-V: MMY, FSE:D7Q1) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die zu 100 % unternehmenseigene Selinsing-Goldmine in Malaysia und das Murchison Gold Project in der Murchison-Region in Westaustralien besitzt und betreibt. Das Unternehmen hält eine 20%ige Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, dessen Miteigentümer Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben Region hat. Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 200 Mitarbeiter in beiden Regionen und setzt sich für die höchsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein.Cathy ZhaiPräsidentin und CEORichard Cushing, MMY Vancouver T: +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.comSuite 1580 -1100 Melville StreetVancouver, BC V6E 4A6"Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung."Zukunftsgerichtete Aussage: Diese Pressemitteilung beinhaltet Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen über Monument, sein Geschäft und seine Zukunftspläne enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Als zukunftsgerichtete Aussagen gelten Aussagen, die Erwartungshaltungen, Pläne, Zielvorgaben oder zukünftige Ereignisse betreffen, die keinen historischen Fakten entsprechen und Pläne des Unternehmens in Bezug auf seine Bergbauprojekte sowie den Zeitpunkt und die Ergebnisse geplanter Programme und Ereignisse thematisieren, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen an zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "budgetieren", "vorgesehen", "schätzt", "sagt voraus", "beabsichtigt", "erhofft" oder "erhofft nicht" oder "glaubt" sowie Variationen solcher Wörter und Phrasen erkennbar. Darüber hinaus an Angaben, dass bestimmte Tätigkeiten, Ereignisse oder Ergebnisse "unternommen", "erscheinen" oder "erreicht" "könnten", "werden könnten" oder "werden". Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren, derentwegen sich tatsächliche Ergebnisse oder Errungenschaften wesentlich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten Aussagen geäußert oder angedeutet werden. Diese Risiken und bestimmte weitere Faktoren umfassen unter anderem Risiken, die sich auf allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbliche, geopolitische und soziale Unsicherheiten, Unsicherheiten in Bezug auf die Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten sowie Unsicherheiten bezüglich des Fortschreitens und des Zeitpunkts von Entwicklungsaktivitäten beziehen. Darüber hinaus Risiken von Auslandsaktivitäten, weitere Risiken, die der Bergbaubranche innewohnen, und weitere Risiken, die im Lagebericht des Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens beschrieben werden. Diese sind im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com einsehbar. Zu den materiellen Faktoren und Annahmen, die zur Formulierung von zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung genutzt werden, gehören: Erwartungen in Bezug auf voraussichtliche Barmittelkosten pro Unze produziertes Gold sowie voraussichtliche Kapitalflüsse, die sich aus dem Betrieb, allgemeinen ökonomischen Faktoren und weiteren Faktoren ergeben könnten, die außerhalb der Kontrolle von Monument liegen. Außerdem Mutmaßungen und Erwartungen bezüglich der Explorationsergebnisse der Projekte des Unternehmens, Mutmaßungen in Bezug auf den zukünftigen Preis von Gold oder anderen Mineralien, den Zeitpunkt und das Ausmaß der geschätzten zukünftigen Produktion, den erwarteten Zeitpunkt und voraussichtliche Ergebnisse von Entwicklungs- und Explorationsaktivitäten, Kosten zukünftiger Aktivitäten, betriebliche und Kapitalaufwendungen, den Erfolg von Explorationsaktivitäten, Bergbau- oder Aufbereitungsprobleme, Wechselkurse und alle Faktoren und Annahmen, die im Lagebericht des Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens beschrieben werden. Diese sind im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com einsehbar. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige Faktoren zu ermitteln, die erhebliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten, treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen getätigten abweichen können. Die Leser sollten dementsprechend kein absolutes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen legen. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht den geltenden Wertpapiergesetzen unterliegt.