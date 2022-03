Palladium - Reicht die Kraft für die Rally bis 3.649 USD?

In der vergangenen Woche setzte Palladium seinen enormen Höhenflug fort und überschritt nahezu mühelos den Widerstand bei 2.875 USD, um zum Wochenauftakt sogar das bisherige Rekordhoch bei 3.017 USD weit hinter sich zu lassen. Dabei erreichte der Wert nicht nur die 100 %-Projektion der ersten Rallyphase bei 3.086 USD, sondern zog bis an die 138,2 %-Projektion bei 3.434 USD an. Hier stoppte die Rally und Palladium fiel in einer dreiteiligen Korrektur unter 3.017 USD und an die Unterstützung bei 2.875 USD zurück.Sollte die Korrekturphase jetzt schon an der 2.875-USD-Marke enden, wäre mit einem Anstieg bis 3.017 und 3.120 USD zu rechnen, ehe dort eine weitere Abwärtsbewegung einsetzen könnte. Bricht Palladium allerdings auch über 3.120 USD aus, wäre ein Kaufsignal aktiv und mit einem Anstieg über das Korrekturhoch bei 3.293 USD in Richtung 3.434 USD zu rechnen. Darüber könnte die Rally sogar bis an die 161,8 %-Projektion bei 3.649 USD führen.Fällt der Wert dagegen unter 2.875 USD, kann die Korrektur bis 2.735 und 2.650 USD führen. Dort dürften die Käufer das Ruder aber herumreißen und so einen Abverkauf bis 2.540 und 2.441 USD verhindern.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG