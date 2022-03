WGC: Indiens Goldmarkt im Februar

Mukesh Kumar, Senior Analyst, India, veröffentlichte auf dem Goldhub-Blog des World Gold Council jüngst Informationen zur Entwicklung des indischen Goldmarktes im Februar. Das Land gilt als einer der größten Goldverbraucher weltweit.• Der inländische Goldpreis endete im Februar um 5,8% höher bei 50.479 Rs/10g.• Die Einzelhandelsnachfrage schwächte sich ab, da ein plötzlicher Anstieg des Goldpreises dazu führte, dass in der zweiten Monatshälfte die Goldkäufe verschoben wurden.• Die schwache Einzelhandelsnachfrage führte dazu, dass sich der Abschlag auf dem lokalen Markt bis zum Monatsende auf 14–15 US$/Unze ausweitete, verglichen mit einem geringen Aufschlag von 1–2 US$/Unze in der ersten Monatshälfte.• Die offiziellen Einfuhren erholten sich im Vergleich zum Januar, lagen aber immer noch um 14% niedriger als im Vorjahreszeitraum, da der höhere Goldpreis die Käufe dämpfte.• Indien unterzeichnete im Februar ein CEPA-Abkommen (Comprehensive Economic Partnership Agreement), das eine Zollvergünstigung von 1% für bis zu 200 Tonnen Goldbullion aus den VAE vorsieht; diese Regelung wird voraussichtlich im April oder Mai 2022 in Kraft treten.• Indische Gold-ETF verzeichneten den zweiten Monat in Folge Nettoabflüsse (0,5 t), die in erster Linie auf Gewinnmitnahmen der Anleger zurückzuführen waren; die Gesamtbestände der Gold-ETF beliefen sich auf 36,2 t.• Die Reserve Bank of India (RBI) kaufte im Februar 2,6 Tonnen Gold zu und erhöhte damit ihre gesamten Goldreserven auf 758 Tonnen.Weitere Informationen und interessante Grafiken finden Sie unter www.gold.org.© Redaktion GoldSeiten.de