Standard Chartered: Goldpreis wird weiter steigen

Rishaad Salamat und Haslinda Amin befragten in der Sendung "Bloomberg Markets: Asia" heute Suki Cooper zur jüngsten Entwicklung der Gold- und Palladiumpreise. Die leitende Edelmetallanalystin der Standard Chartered Bank erklärt, dass die Goldpreise zuletzt aufgrund der geopolitischen Risiken stark gestiegen seien. In Verbindung mit der Erwartung dauerhaft hoher Inflation zeichne sich nicht nur eine kurzfristig gestiegene Nachfrage ab. Dies belegen laut Cooper auch die anhaltenden Zuflüsse in die Gold-ETF seit Beginn des Jahres.Man rechne bei Standard Chartered bei den kommenden vier Fed-Sitzungen mit einer Anhebung der Leitzinsen um jeweils 25 Basispunkte, um zum Jahresende eine Erhöhung von insgesamt 100 Basispunkten zu erreichen. Der Goldpreis werde der Einschätzung der Expertin zufolge nicht unter dieser Entwicklung leiden. Im Gegenteil reche man mit weiteren Preissteigerungen im zweiten Quartal.Für den Anstieg der Palladiumpreise sei indes nicht die Nachfrage nach sicheren Häfen verantwortlich. Hier spiele die Angebot-Nachfrage-Situation die entscheidende Rolle. Immerhin ist das mit Sanktionen belegte Russland der wichtigste Palladiumproduzent weltweit.© Redaktion GoldSeiten.de