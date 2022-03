Chris Vermeulen: Gold, Silber und Minenaktien bereit für den Run

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network kürzlich mit Chris Vermeulen, dem Chefstrategen bei TheTechnicalTraders.com, über die jüngsten Entwicklungen im Bereich der Rohstoffe, insbesondere Gold und Silber.Vermeulen erklärt in dem Interview, dass ähnlich wie im Jahr 2001, als der Aktienmarkt seinen Höhepunkt erreichte und jeder Aktien und Immobilien besitzen wollte, die Welt aktuell eine große Verschiebung hin zu den Rohstoffen erlebe: "Wir befinden uns in einer Phase, in der ich glaube, dass wir in den nächsten drei bis fünf Jahren eine Verschiebung bei den Rohstoffen erleben werden, bei der sie einen enormen Wertzuwachs verzeichnen werden, und sie werden, so glaube ich, dem Aktienmarkt in vielerlei Hinsicht den Rang ablaufen."Der Experte sei den Rohstoffen gegenüber insgesamt positiv gestimmt. Besondere Preisbewegungen sehe er aber für Gold und Silber voraus: "Ich denke, dass Gold, Silber und Bergbauunternehmen gerade in eine Phase kommen, in der sie ihren großen Lauf beginnen werden. Für mich sind das sozusagen die "Locked-and-Loaded"-Rohstoffe, die bereit sind, loszulegen und zu steigen. Gold und Goldminen haben damit begonnen, aber wir haben den Durchbruch zu neuen Höchstständen noch nicht wirklich gesehen. Ich denke, das kommt noch, und deshalb bin ich auf diesen Bereich am meisten gespannt."Vermeulen betonte jedoch auch, dass die Volatilität derzeit hoch sei und nach den Bewegungen dieser Woche eine kurzfristige Abkühlung der Preise für Rohstoffe wie Gold und Silber bevorstehen könnte.© Redaktion GoldSeiten.de