Schaden anrichten bis zur Singularität (Great Reset)

Die Preisbewebungen beim Nickel können Vorzeichen für noch kommende wilde Bewegungen sein, wenn das fraktionale System, das wenig physisches Metall mit Papierkontrakten hebelt, zusammenbricht. Die LME zieht eine mehrtägige Schließung in Betracht. Rußland ist neben Nickel auch der 6. größte Produzent von Silber.Rußland beschließt Sondermaßnahmen für seinen Außenhandel, die die Länder treffen werden, die Sanktionen verhängt haben. Der steigende Ölpreis und damit auch Diesel und Benzin bringen ganze Branchen ins Wanken und die Wirtschaft dem Zusammenbruch täglich näher.Der Ukraine-Konflikt dient als willkommene Ablenkung und die Medien tun alles, die Fronten weiter zu verhärten. Die Wahrheit spielt keine Rolle mehr. Ausländische Medien werden von Ost und West sanktioniert, der Keil zwischen beiden Blöcken wird immer breiter. Es werden Verstaatlichungen der Firmen, die Rußland verlassen, z.B. VW, angekündigt.Wie die Türkei vor Wochen führt auch Rußland eine Devisenbewirtschaftung ein. Fremdwährungskonten werden nur bis 10.000 US Dollar ausgezahlt, der Rest in Rubel. Freiheit? Gauck, ex IM Larve, rät zum Frieren.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)