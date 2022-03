Sibanye-Stillwater: Wertpapierhandel durch Executive Directors und Führungskräfte

Name NJ Froneman

Position Chief Executive Officer

Unternehmen Sibanye Stillwater Ltd.

Art der Beteiligung Direkt und nutznießend

Art der Transaktion Einbehaltung der Performance-Aktien

Datum der Transaktion 9. März 2022

Anzahl der Aktien 1.454.976

Art der Wertpapiere Stammaktien

Marktpreis pro Aktie:

Niedrig - ZAR 66,43

Hoch - ZAR 76,52

Verkaufspreis - ZAR 70,2216

Gesamtwert ZAR 102.170.742,68



Art der Transaktion Verkauf von Performance-Aktien am Markt

zur Deckung der damit verbundenen

Steuerschuld



Datum der Transaktion 8. März 2022

Anzahl der Aktien 84.576

Art der Wertpapiere ADR

Marktpreis pro Aktie:

Niedrig - $17,40

Hoch - $18,28

Verkaufspreis - $17,49356

Gesamtwert $1.479.535,33



Art der Transaktion Einbehaltung der Performance-Aktien

Datum der Transaktion 9. März 2022

Anzahl der Aktien 125.408

Art der Wertpapiere ADR

Marktpreis pro Aktie:

Niedrig - $17,4000

Hoch - $18,2800

Verkaufspreis - $17,49356

Gesamtwert $2.193.832,37



Übertragungszeitraum Die Performance-Aktien werden am dritten

Jahrestag des Zuteilungsdatums

übertragen



Name C Keyter

Position Chief Financial Officer

Unternehmen Sibanye Stillwater Ltd.

Art der Beteiligung Direkt und nutznießend

Art der Transaktion Verkauf von Performance-Aktien am Markt

Datum der Transaktion 8. März 2022

Anzahl der Aktien 395.394

Art der Wertpapiere Stammaktien

Marktpreis pro Aktie:

Niedrig - ZAR 66,43

Hoch - ZAR 76,52

Verkaufspreis - ZAR 70,2216

Gesamtwert ZAR 27.765.199,31



Art der Transaktion Verkauf von Performance-Aktien am Markt

Datum der Transaktion 9. März 2022

Anzahl der Aktien 405.226

Art der Wertpapiere Stammaktien

Marktpreis pro Aktie:

Niedrig - ZAR 66,43

Hoch - ZAR 76,52

Verkaufspreis - ZAR 70,2216

Gesamtwert ZAR 28.455.618,08



Art der Transaktion Einbehaltung der Performance-Aktien

Datum der Transaktion 9. März 2022

Anzahl der Aktien 200.000

Art der Wertpapiere Stammaktien

Marktpreis pro Aktie:

Niedrig - ZAR 66,43

Hoch - ZAR 76,52

Verkaufspreis - ZAR 70,2216

Gesamtwert ZAR 14.043.320,00



Übertragungszeitraum Die Performance-Aktien werden am dritten

Jahrestag des Zuteilungsdatums

übertragen.



Name RA Stewart

Position Chief Operations Officer (PO)

Unternehmen Sibanye Stillwater Ltd.

Art der Beteiligung Direkt und nutznießend

Art der Transaktion Verkauf von Performance-Aktien am Markt

zur Deckung der damit verbundenen

Steuerschuld



Datum der Transaktion 8. März 2022

Anzahl der Aktien 149.865

Art der Wertpapiere Stammaktien

Marktpreis pro Aktie:

Niedrig - ZAR 66,43

Hoch - ZAR 76,52

Verkaufspreis - ZAR 70,2216

Gesamtwert ZAR 10.523.760,08



Art der Transaktion Verkauf von Performance-Aktien am Markt

zur Deckung der damit verbundenen

Steuerschuld



Datum der Transaktion 9. März 2022

Anzahl der Aktien 153.591

Art der Wertpapiere Stammaktien

Marktpreis pro Aktie:

Niedrig - ZAR 66,43

Hoch - ZAR 76,52

Verkaufspreis - ZAR 70,2216

Gesamtwert ZAR 10.785.405,76



Art der Transaktion Einbehaltung der Performance-Aktien

Datum der Transaktion 9. März 2022

Anzahl der Aktien 349.138

Art der Wertpapiere Stammaktien

Marktpreis pro Aktie:

Niedrig - ZAR 66,43

Hoch - ZAR 76,52

Verkaufspreis - ZAR 70,2216

Gesamtwert ZAR 24.517.028,98



Übertragungszeitraum Die Performance-Aktien werden am dritten

Jahrestag des Zuteilungsdatums

übertragen.



Name JD Mostert

Position Chief Organisational Growth Officer (PO)

Unternehmen Sibanye Stillwater Ltd.

Art der Beteiligung Direkt und nutznießend

Art der Transaktion Verkauf von Performance-Aktien am Markt

Datum der Transaktion 8. März 2022

Anzahl der Aktien 274.313

Art der Wertpapiere Stammaktien

Marktpreis pro Aktie:

Niedrig - ZAR 66,43

Hoch - ZAR 76,52

Verkaufspreis - ZAR 70,2216

Gesamtwert ZAR 19.262.697,76



Art der Transaktion Verkauf von Performance-Aktien am Markt

Datum der Transaktion 9. März 2022

Anzahl der Aktien 281.133

Art der Wertpapiere Stammaktien

Marktpreis pro Aktie:

Niedrig - ZAR 66,43

Hoch - ZAR 76,52

Verkaufspreis - ZAR 70,2216

Gesamtwert ZAR 19.741.609,07



Übertragungszeitraum Die Performance-Aktien werden am dritten

Jahrestag des Zuteilungsdatums

übertragen.



Name R van Niekerk

Position Chief Technical Officer (PO)

Unternehmen Sibanye Stillwater Ltd.

Art der Beteiligung Direkt und nutznießend

Art der Transaktion Verkauf von Performance-Aktien am Markt

zur Deckung der damit verbundenen

Steuerschuld



Datum der Transaktion 8. März 2022

Anzahl der Aktien 210.513

Art der Wertpapiere Stammaktien

Marktpreis pro Aktie:

Niedrig - ZAR 66,43

Hoch - ZAR 76,52

Verkaufspreis - ZAR 70,2216

Gesamtwert ZAR 14.782.559,68



Art der Transaktion Verkauf von Performance-Aktien am Markt

zur Deckung der damit verbundenen

Steuerschuld



Datum der Transaktion 9. März 2022

Anzahl der Aktien 215.747

Art der Wertpapiere Stammaktien

Marktpreis pro Aktie:

Niedrig - ZAR 66,43

Hoch - ZAR 76,52

Verkaufspreis - ZAR 70,2216

Gesamtwert ZAR 15.150.099,53



Art der Transaktion Einbehaltung der Performance-Aktien

Datum der Transaktion 9. März 2022

Anzahl der Aktien 490.429

Art der Wertpapiere Stammaktien

Marktpreis pro Aktie:

Niedrig - ZAR 66,43

Hoch - ZAR 76,52

Verkaufspreis - ZAR 70,2216

Gesamtwert ZAR 34.438.709,06



Übertragungszeitraum Die Performance-Aktien werden am dritten

Jahrestag des Zuteilungsdatums

übertragen.



Name TG Nkosi

Position Chief Social Performance Officer (PO)

Art der Beteiligung Direkt und nutznießend

Art der Transaktion Verkauf von Performance-Aktien am Markt

Datum der Transaktion 8. März 2022

Anzahl der Aktien 256.640

Art der Wertpapiere Stammaktien

Marktpreis pro Aktie:

Niedrig - ZAR 66,43

Hoch - ZAR 76,52

Verkaufspreis - ZAR 70,2216

Gesamtwert ZAR 18.021.671,42



Art der Transaktion Verkauf von Performance-Aktien am Markt

Datum der Transaktion 9. März 2022

Anzahl der Aktien 263.021

Art der Wertpapiere Stammaktien

Marktpreis pro Aktie:

Niedrig - ZAR 66,43

Hoch - ZAR 76,52

Verkaufspreis - ZAR 70,2216

Gesamtwert ZAR 18.469.755,45



Übertragungszeitraum Die Performance-Aktien werden am dritten

Jahrestag des Zuteilungsdatums

übertragen.

Johannesburg, 11. März 2022 - Sibanye-Stillwater (Tickers JSE: SSW and NYSE: SBSW - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) gibt gemäß den Paragrafen 3.63 bis 3.74 der JSE Limited Listings Requirement (Kotierungsvoraussetzungen) hiermit den Aktionären bekannt, dass die Executive Directors und Führungskräfte (Prescribed Officers, PO) des Unternehmens Performance-Aktien verkauft und/oder behalten haben, die am 1. März 2019 (Zuteilungsdatum) im Rahmen des Aktienplans 2017 der Sibanye Stillwater Ltd. gewährt wurden.In Bezug auf Absatz 3.66 der Börsenzulassungsbedingungen wurde die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren erhalten.E-Mail: ir@sibanyestillwater.comJames WellstedHead of Investor RelationsTel: +27 (0) 83 453 4014Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary LimitedIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!