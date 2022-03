Mansa Exploration Inc.: Akquisition von Voltage Metals Inc. abgeschlossen; Namensänderung zu Voltage Metals Corp.

Voltage Metals Corp. (ehemals Mansa Exploration Inc. ) meldete am Freitag, dass es seine zuvor angekündigte Transaktion abgeschlossen hat, in deren Namen das Unternehmen seinen Namen von "Mansa Exploration Inc." in "Voltage Metals Corp." geändert und dann Voltage Metals Inc. übernommen hat.Die Transaktion wurde durch einen Aktientausch abgeschlossen, bei dem das Unternehmen alle emittierten und ausstehenden Stammaktien von Voltage Metals im Tausch gegen seine Stammaktien erworben hat. Die Übernahme erfolgte auf der Basis von 1,269841 VMC-Aktien für jede emittierte und ausstehende Voltage Metals-Aktie. Insgesamt wurden 36 Millionen VMC-Aktien an die Aktionäre von Voltage Metals ausgegeben, wodurch Voltage Metals eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens wurde.© Redaktion MinenPortal.de