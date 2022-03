Image Resources NL: Die nächste Projektakquisition

Erst vor einigen Wochen hat Image ein großes Projektpaket von Sheffield (ASX: SFX) erworben und heute die nächste Akquisition: Link Für 12 Millionen AUD in Cash kauft Image Resources zwei weitere riesige Mineralsandvorkommen von Sheffield, die sehr nahe an der produzierenden Boonanarring Mine liegen:Die Ressource ist riesig (5,8 Milliarden Tonnen), dafür relativ low-grade mit einem Mineralsandgehalt von 1,40%. Der Zirkon-Anteil ist hoch und auch das wertvolle Rutil ist enthalten.Mit diesem Kauf verzwanzigfacht Image seine Gesamtvorkommen und das Management geht davon aus, dass man diese Vorkommen auch mit der aktuell verwendeten Dry-Mining Methode abbauen könnte.Doch da der Schleim-Anteil recht hoch ist, wird man prüfen, ob ein hydraulischer Abbau nicht sinnvoller wäre.Image expandiert kräftig, was mit einer Cash-Position (80 Mio. AUD Ende Dezember) und keinerlei langfristigen Verbindlichkeiten nun leicht möglich ist.Eine weitere starke Akquisition zu einem sehr günstigen Preis. Image positioniert sich für die nächsten Jahrzehnte, nur der Angriff des Großaktionärs bleibt als Störfaktor.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.