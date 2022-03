GoldMining erwirbt bestehende NSR-Lizenzgebühr für das Yarumalito-Projekt

Vancouver, 14. März 2022 - GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder "GoldMining") (TSX: GOLD; NYSE American: GLDG) freut sich bekannt zu geben, dass es von Newrange Gold Corp. eine bestehende 1 %-Nettoschmelzlizenzgebühr ("NSR") für das unternehmenseigene Projekt Yarumalito in Kolumbien erworben hat. ("Newrange") erworben hat. Gemäß der Vereinbarung zahlte das Unternehmen an Newrange 100.000 CAD$ in bar und lieferte 10.000 Stammaktien des Unternehmens.Alastair Still, CEO von GoldMining, kommentierte: "Yarumalito wurde 2019 vom Unternehmen als Teil einer strategischen Konsolidierung von drei Projekten im mittleren Cauca-Gürtel in Kolumbien erworben, die ein Liegenschaftspaket im Distriktmaßstab in einem der unerforschten Gold-Kupfer-Gürtel der Welt bilden. Durch den Erwerb dieser Lizenzgebühr bietet GoldMining zusätzliche Optionen für zukünftige Explorationen, Joint Ventures oder wertsteigernde Transaktionen, während wir unseren disziplinierten Ansatz zur Erschließung von Werten aus unserem Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten in ganz Amerika fortsetzen."GoldMining Inc. ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldprojekten in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining nun ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Das Unternehmen besitzt außerdem 20 Millionen Aktien von Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY).Amir Adnani, VorsitzenderAlastair Still, CEOTelefon: +1(855) 630-1001E-Mail: info@goldmining.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chZukunftsgerichtete Aussagen: Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Ansichten und/oder Erwartungen des Unternehmens widerspiegeln, einschließlich der strategischen und projektbezogenen Pläne für seine Projekte. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft und die Märkte, in denen GoldMining tätig ist. Die Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten beinhalten, einschließlich: Verzögerungen bei den Plänen aufgrund von Beschränkungen und anderen zukünftigen Auswirkungen von COVID-19 oder einer anderen Unfähigkeit des Unternehmens, die erwarteten Zeitpläne für geplante Projektaktivitäten einzuhalten, einschließlich des Zeitplans für vorgeschlagene Projektstudien und -programme; die inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, schwankende Metallpreise, vorgeschlagene Studien, die möglicherweise nicht die Erwartungen von GoldMining für seine Projekte bestätigen, unvorhergesehene Kosten und Ausgaben, Risiken im Zusammenhang mit staatlichen und umweltbezogenen Vorschriften, sozialen Angelegenheiten, Genehmigungen und Lizenzen sowie Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in der Zukunft benötigten Finanzierung. Diese und andere Risiken, einschließlich jener, die in GoldMinings Jahresinformationsblatt für das am 30. November 2021 zu Ende gegangene Jahr sowie in anderen Unterlagen, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht wurden, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als richtig erweisen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Überarbeitungen zur Aktualisierung freiwilliger zukunftsgerichteter Aussagen zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.