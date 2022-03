I) Ukraine & die nächste Inflationswelle

Der Begriff Inflation wird von vielen Menschen als Synonym für steigende Verbraucherpreise verwendet, unabhängig von deren Ursache. Obwohl sich die meisten Menschen der nicht-monetären Ursachen bewusst sind, besteht die Tendenz, bei steigenden Preisen die Menge der Dollar zu hinterfragen. Milton Friedman sagte bekanntermaßen, dass "Inflation immer und überall ein monetäres Phänomen ist." Haben Sie etwas Geduld mit uns, wenn wir ein paar theoretische Überlegungen anstellen. Auf die wahrscheinlichen Folgen der Ukraine sowohl für die Preise auf kurze Sicht als auch für das Finanzsystem auf längere Sicht werden wir weiter unten eingehen.Die Ursache für steigende Preise ist nicht immer monetärer Natur. Vor COVID haben wir viel über vorgeschriebene nutzlose Zutaten geschrieben. Dies ist der Fall, wenn Regulierungsbehörden und Steuerbehörden die Hersteller dazu zwingen, ihren Produkten Dinge hinzuzufügen, die den Käufern egal sind (und von denen sie oft nichts wissen). Im Laufe der Jahrzehnte sind immer mehr nutzlose Zutaten hinzugefügt worden. Aber wie bei einem Kind, das jeden Tag größer wird, denkt man vielleicht nicht immer an die große Veränderung im Vergleich zu vor fünf Jahren (oder vor 50 Jahren, im Fall der nutzlosen Zutaten). Es wäre sehr schwierig abzuschätzen, um wie viel nutzlose Zutaten die Preise der einzelnen Waren erhöht haben.Wie viel mehr kosten die vorgeschriebenen Airbags bei jedem neuen Auto? Wie hoch sind die zusätzlichen Kosten für all die Abgas- und Sicherheitsvorrichtungen? Das Gleiche gilt für den Kraftstoff, den Sie in Ihr Auto pumpen, die Reifen, mit denen Sie fahren, und alles, was Sie in den Kofferraum legen, wenn Sie einkaufen gehen. Die Kosten für diese nutzlosen Bestandteile sind hoch und steigen weiter an. Vor COVID war dies der größte Treiber der Inflation.Einige Jahre vor dem Virus zeichnete sich ein weiterer Treiber ab. Der Handelskrieg. Für uns ist dies ein weiter gefasster Begriff als nur Zölle. Allerdings sind in den letzten Jahren viele Zölle hinzugekommen. Einige Leser werden vielleicht annehmen, dass sich diese Zölle gegen China richten, weil es eine militärische Bedrohung darstellt, aber es wurden auch amerikanische Zölle auf schottischen Whiskey, kanadisches Holz und viele andere Dinge erhoben. Wie bei den nutzlosen Zutaten sind sich die Verbraucher oft nicht bewusst, dass Zölle den Preis für die gekauften 2×4er in die Höhe treiben. Daher nehmen sie an, dass der Grund dafür einfach das Gelddrucken ist.Der Handelskrieg ist nicht auf Zölle beschränkt. Im Zuge der China-Politik von Präsident Trump ist jeder Lieferketten-Verwalter eines Unternehmens gezwungen, das Rechtsprechungsrisiko eines jeden Lieferanten zu überdenken. Sie waren gezwungen, mehrjährige Projekte zu starten, um den Mix der Bezugsquellen zu ändern und Lieferanten in Ländern zu reduzieren oder zu eliminieren, die entweder heute ungünstig sind oder morgen ungünstig zu werden drohen.Sowohl Intel als auch TSMC bauen zusätzliche Fabriken in den USA, deren Kosten sich auf vielleicht 100 Milliarden Dollar belaufen. Diese stolze Summe ist durch den Handelskrieg erforderlich geworden. Vor Trump wären diese Kosten nicht angefallen. In der Zwischenzeit geschieht etwas, das früher undenkbar gewesen wäre. Es gibt einen chronischen Mangel an Computerchips. Auch an Hähnchenflügeln, Zwiebelringen und einer Vielzahl anderer Dinge.Und das führt zu einem Phänomen, das seltsam wäre, wenn es sich um einen einfachen Fall von Gelddrucken handeln würde. Die Preise sind gleichzeitig niedriger und höher. Die Hühnerzüchter erhalten weniger pro Vogel, während die Verbraucher mehr bezahlen müssen. Kanadische Holzbauern erhalten weniger Geld, während amerikanische Hausbauer mehr bezahlen. Russland erhält weniger Geld für sein Öl (und verkauft weniger Mengen), während die frierenden Europäer mehr bezahlen. So sieht die wirtschaftliche Diskoordination aus. Die Schere zwischen Produzenten und Verbrauchern wird immer weiter auseinanderklaffen.Dies führt zu einer dritten, nicht monetären Ursache für den Preisanstieg. Die Sperre und ihre Aufhebung haben ein starkes Schleudertrauma verursacht. Sie hat Versandunternehmen, Spediteure und Lagerhalter getroffen. Die Transportkosten sind in die Höhe geschnellt. Die Versandzeiten verlängerten sich erheblich. Und sie wurden unberechenbar. Die Unternehmen versuchen seither, irgendwie zu planen und weiterhin Einnahmen zu erzielen. Die Geschäftsmodelle sind gezwungen, sich zu ändern.Nehmen Sie die Autohäuser. Nach dem alten Modell hatten sie riesige Lagerbestände auf ihren Grundstücken. Sie konnten sie bewegen, indem sie den Käufern (und dem Verkaufspersonal) Anreize boten. Mit anderen Worten: niedrige Gewinnspannen bei hohen Stückzahlen. Jetzt haben sie nicht mehr viele Autos auf Lager. Sie können Autos zum Listenpreis oder höher verkaufen. Aber es ist ein geringes Volumen mal eine höhere Marge.Wären Sie lieber im Geschäft mit maßgefertigten Möbeln und würden einen Schreibtisch, für dessen Herstellung Sie 8 Monate brauchen, für 60.000 Dollar verkaufen? Oder in der Möbelherstellung, wo Sie 10.000 Schreibtische, für deren Herstellung Ihre Mitarbeiter 8 Stunden brauchen, für 600 Dollar verkaufen? Autohändler waren früher durch die Anzahl der Käufer begrenzt, die sie finden konnten. Jetzt sind sie durch die Anzahl der Autos begrenzt, die sie beschaffen können. Das ist eine ziemlich große Veränderung, und nicht zum Besseren.Es kann ein nicht-linearer Synergieeffekt zwischen mehreren nicht-monetären Faktoren für höhere Preise entstehen. So hat das Vereinigte Königreich beispielsweise ein Gesetz erlassen, das die kohle- und ölverarbeitende Industrie, einschließlich der Stromerzeuger, zur Umstellung auf Erdgas zwingt. Außerdem wurde ein Gesetz erlassen, das die heimische Erdgasproduktion verbietet. Die Gesamtauswirkungen auf die Energiekosten, die sich aus der Kombination der beiden Beschränkungen für grüne Energie ergeben, sind wahrscheinlich viel größer als die Auswirkungen jeder einzelnen Maßnahme.Und es gibt noch einen weiteren Synergieeffekt mit einem weiteren Treiber. Die Turbulenzen in der Schifffahrt und der Logistik verknappen die Erdgasversorgung des Vereinigten Königreichs, was sich noch stärker auf die Preise auswirkt. Und jetzt, im Gefolge der Ukraine, wird es immer zweifelhafter, dass in Russland gefördertes Gas weiterhin in Europa oder im Vereinigten Königreich verfügbar sein wird. Der Preis für Erdgas am niederländischen Terminal ist 13-mal höher als der Preis für Erdgas in den USA. Die Nahrungsmittelproduktion hängt von Erdgas ab, weil die Düngemittelproduktion von Erdgas abhängig ist. Dies wird also zu einer Verringerung der Nahrungsmittelproduktion führen.Apropos Nahrungsmittel: Die Ukraine war früher ein großer Weizenexporteur mit einem Anteil von 10% bis 15% an den weltweiten Weizenexporten. Werden diese Exporte weitergehen? Wir vermuten, dass ein weiterer großer Schock für die Weizenversorgung bevorsteht. Zusätzlich zu dem Schock, der durch den Mangel an Düngemitteln verursacht wurde. Der Weizenpreis spiegelt dies bereits wider, denn er hat den 6. aufeinanderfolgenden Handelstag mit einem "Limit nach oben" verbucht.