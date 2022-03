Gold hat das bisher nur zweimal getan

Gold korrigiert einen kurzfristig überkauften Zustand. Gold stieg in weniger als sechs Wochen um fast 300 Dollar je Unze und näherte sich fast seinem Allzeithoch. Es war nur ein logischer Punkt, von dem aus eine Korrektur hätte beginnen können. Das ist erst das dritte Mal in der Geschichte des Goldes, dass es korrigiert, nachdem es einem vorherigen Allzeithoch näher kam oder erreichte.Im Frühjahr 1978 stieg Gold innerhalb von 5 Dollar je Unze des vorherigen Allzeithochs. Es erholte sich in den vorherigen sechs Monaten um 34%. Gold korrigierte in weniger als zwei Monaten dann um 12%. Im Jahr 2009 erreichte Gold das Allzeithoch von 2008 bei 1.000 Dollar je Unze. Es war in nur vier Monaten um etwa 42% gestiegen. Gold korrigierte dann innerhalb von grob zwei Monaten um 15%.In diesem Fall erholte sich Gold in den vorherigen sechs Monaten um 20% und ist demnach nicht so ausgeweitet oder überkauft wie 1978 und 2009. Gold besitzt starke Unterstützung bei 1.920 Dollar und 1.900 Dollar und die Spitze der Ausbruchslücke bei 1.908 Dollar. Ein Test von 1.908 Dollar würde einen Abschwung von 8% von der Spitze markieren.Ich erwarte, dass sich eine bullische Konsolidierung entwickeln wird, da Gold eine Unterstützung bei 1.920 Dollar und sehr starke Unterstützung bei 1.900 Dollar besitzt. Ein Dreieck oder ein bullischer Wimpel könnten sich in den nächsten paar Monaten bilden. Beachten Sie, dass eine bullische Konsolidierung den Handle der Cup-&-Handle-Formation in Gold über die vergangenen 19 Monate bilden würde. Diese kleinere Cup-&-Handle-Formation sollte nicht mit einer größeren, äußert bullischen verwechselt werden, lässt aber ein Aufwärtsziel von fast 2.500 Dollar je Unze erwarten.Des Weiteren ist es in unseren beiden Beispielen oben so: Gold, nachdem es von seinen vorherigen Allzeithochs 1978 und 2009 korrigierte, erholte sich in sechs Monaten um 46% und in sieben Monaten um 42%. Dies deutet an, dass die nächsten Wochen eine letzte Chance bieten könnten, qualitative Gold- und Silberaktien billig oder zu vernünftigen Preisen zu erwerben. Die nächste Aufwärtsbewegung könnte spektakulär werden.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 14. März 2022 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.