Als nächstes Chemiewaffen-Einsatz oder Seuchenausbruch?

Silber stürzt ab, während physisches Material immer knapper wird. Ein unhaltbarer Zustand.Der Streß für Wirtschaft und Verbraucher wird täglich schlimmer und die Verwerfungen häufen sich. Regale werden nicht gefüllt, Nachschub stockt, Stromunternehmen beantragen Staatshilfe, während der Staat durch aufgeblähte Preise mehr Umsatzsteuer einnimmt. Entlastungen für die Bürger? Im Ausland ja.Der Ukraine-Konflikt läuft weiter und könnte sogar mit Chemiewaffen eskaliert werden, für die NATO ein "Game changer". Laut WHO bieten die aktuellen Zustände in der Ukraine auch einen guten Nährboden für Seuchen. Diese "Warnungen" sollte man ernst nehmen. Immer wieder keimen Hoffnungen auf eine friedliche Lösung auf, die tatsächlichen Handlungen beider Seiten sprechen nicht dafür.C19 wird mit hohen Zahlen in den Schlagzeilen gehalten, doch Florida zeigt, daß man problemlos öffnen kann. Deutschland mauert und hat weiterhin das schärfte C19-Regime, eine Schlumpfungspflicht soll eingeführt werden. Dabei zeigen wissenschaftliche Untersuchungen von Pathologen, daß es sehr wohl Zusammenhänge zwischen Schlumpfung und plötzlich auftretenden Todesfällen gibt.© Jan KneistM & M Consult UG