Capricorn Metals Ltd.: Halbjahresergebnisse

Capricorn heute mit den Halbjahresergebnissen per Ende Dezember: Link Die Darstellung, unaufgeregt wie immer. Obwohl in diesem Berichtszeitraum nur ein volles Produktionsquartal enthalten war, konnte Capricorn Metals 51,8 Millionen AUD nach Steuern verdienen und einen Cash-Flow von über 64 Millionen AUD verbuchen:In den sechs Monaten (inkl. Produktionsaufnahme) wurden 54.645 Unzen Gold produziert und das erste "volle Quartal" zeigte eine Goldproduktion von 30.316 Unzen zu AISC von 1.048 AUD:Zu diesen Zahlen gibt es nicht viel zu sagen, außer "Hut ab". Ich habe in den vergangenen Jahren keine Goldmine gesehen, die derart schnell im Zeit- und Kostenrahmen in die Produktion geführt wurde und dann in den ersten 6 Monaten schon einen Netto-Gewinn von über 50 Millionen AUD erzielt hat.Die Aktie gestern mit einem Sprung auf ein neues Allzeithoch, doch heute im allgemeinen Tumult dann auch schwächer.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport