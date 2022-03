Vorstellung der Sonderbriefmarke und der 20-Euro-Sammlermünze "50 Jahre Deutsches Kinderhilfswerk"

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Deutschen Kinderhilfswerkes gibt das Bundesministerium der Finanzen ein Sonderpostwertzeichen "50 Jahre Deutsches Kinderhilfswerk" und eine 20-Euro-Sammlermünze heraus.Das Sonderpostwertzeichen und die Münze würdigen das seit 1972 bestehende Deutsche Kinderhilfswerk, das sich für die stärkere Umsetzung von Kinderrechten in Deutschland einsetzt.Die Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister der Finanzen, Katja Hessel, stellt die Briefmarke und Sammlermünze am Mittwoch in Berlin vor. Die Präsentation findet am 16. März 2022 um 17 Uhr im Basecamp, Mittelstraße 51, 10117 Berlin statt."Als im Jahr 1972 drei Münchner Geschäftsleute das Deutsche Kinderhilfswerk gründeten, hatten sie ein großes Ziel: Sie traten an, um die Spielplätze in Deutschland besser auszustatten. Seitdem hat sich in Deutschland viel verändert. Und die Aufgabenfelder des Deutschen Kinderhilfswerkes sind vielfältiger geworden.Heute, 50 Jahre später, ist das Deutsche Kinderhilfswerk eine Organisation, die sich um zahlreiche Belange der Kinder in Deutschland kümmert. Herzstück der Arbeit ist es, die Kinderrechte in Deutschland bekannt zu machen und ihre Umsetzung zu verankern – also die speziellen Rechte zu stärken, die allen Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre besonderen Schutz, Förderung und Beteiligung an sie betreffenden Angelegenheiten zusichern.Die Kinderrechtsorganisation stärkt zum einen Kinder und Jugendliche, damit sie zu selbstbestimmten Persönlichkeiten heranwachsen können, zum anderen stehen Erwachsene im Fokus, damit sie das Wohl des Kindes bei allen Entscheidungen in sämtlichen gesellschaftlichen Bereichen – wie beispielsweise Familie, Schule, Verwaltung, Verkehr, Politik, Justiz oder Stadtentwicklung – an erste Stelle setzen. Die Bekämpfung von Kinderarmut ist ein weiterer wichtiger Arbeitsschwerpunkt, denn jedes Kind in Deutschland sollte mit gerechten Chancen und Möglichkeiten aufwachsen können.Bundesweit fördert das Deutsche Kinderhilfswerk Bildungsangebote, Ernährungsprogramme, Kulturaktivitäten, Medienprojekte sowie Spiel- und Bewegungsangebote für Kinder und Jugendliche und leistet individuelle Hilfe für benachteiligte Kinder, die in Armut leben. Schulen und Kindertageseinrichtungen werden dabei begleitet, ein kindgerechtes Umfeld zu schaffen, das sich an den Bedürfnissen der Kinder ausrichtet. Und nicht zuletzt rückt das Deutsche Kinderhilfswerk mit seiner kinderrechtlichen Arbeit immer wieder die Belange von Kindern in den Fokus von politischen Entscheidungsträgerinnen und -trägern mit dem Ziel einer kinderfreundlichen Politik.Die Vision bei alldem ist ein kindgerechtes Deutschland, das allen Kindern – unabhängig ihrer Herkunft – gerechte Chancen bietet und ihr Wohl an erste Stelle setzt."(Text: Deutsches Kinderhilfswerk e. V.)Die Sonderbriefmarke und die Ersttagsstempel wurden von Julia Warbanow aus Berlin gestaltet. Die Marke hat einen Wert von 85 Cent und ist seit dem 1. März 2022 in den Verkaufsstellen der Deutschen Post AG erhältlich.Der Entwurf der 20-Euro-Münze stammt von der Künstlerin Susanne Jünger aus Berlin. Der glatte Münzrand enthält in vertiefter Prägung die Inschrift: "AUF DIE KINDER KOMMT ES AN".Die Münze wird in einer Auflage von ca. 1,0 Mio. Stück geprägt. Die Auflage in Spiegelglanzqualität beträgt ca. 0,1 Mio. Stück.Ab dem 12. Mai 2022 ist die Münze in der Umlaufqualität "Stempelglanz" zum Nennwert von 20 Euro in den Filialen der Deutschen Bundesbank, und auch bei vielen Banken und Sparkassen, erhältlich. Die Ausgabe der Münze in der Sammlerqualität "Spiegelglanz" erfolgt über die "Münze Deutschland" (www.muenze-deutschland.de).© Bundesministerium der Finanzen