E.B. Tucker: Gold ist extrem günstig

Daniela Cambone sprach kürzlich mit E.B. Tucker, dem Autor des Ratgebers "Why Gold, Why Now?" über die jüngsten Entwicklungen am Finanzmarkt.In Bezug auf die extrem hohe Inflation erklärt der Experte, dass die reale Inflation etwa 10% betrage. Dies wirke sich auf die Bankkonten und das Leben jedes Einzelnen aus.Weiterhin spricht Tucker über das Thema Emissionsgutschriften, ein Sektor, dem man aktuelle Aufmerksamkeit widmen sollte. Der Markt für Emissionsgutschriften werde in Richtung 2030 exponentiell ansteigen. Im Moment entstehe eine Netto-Null-Kohlenstoff-Wirtschaft. "Irgendwann wird Kohlenstoff als Steuer für den Einzelnen verwendet werden", glaubt er. Dies würde der Zahlung einer Gebühr zum Ausgleich des gesamten persönlichen Kohlenstoff-Fußabdrucks gleichkommen.Ein weiteres Thema des Gesprächs ist eine eigene digitale Währung der US-Notenbank. Fedcoin werde eine geschlossene Blockchain sein, die von der Federal Reserve kontrolliert werde und jeden Dollar nachverfolgen werde, glaubt Tucker. Diese Digitalwährung werde sich von den heute existierenden Kryptowährungen unterscheiden.Tucker, seit Jahren Verfechter des Investments in physisches Gold, erklärt im Interview, dass das Gold, mit dem die Geschäfte auf dem Gold-Terminmarkt gedeckt sein sollen, nicht existiere. Seiner Meinung nach müsste der Goldpreis heute eigentlich deutlich höher liegen. Er selbst habe eine große Vorliebe für Royalty-Unternehmen.