Fosterville South beginnt mit Bohrungen beim Lauriston-Projekt

· Lauriston liegt unmittelbar südlich der Fosterville-Minengrundstücke von Kirkland Lake Gold und grenzt an diese an.· 600 km2 großes Projekt mit ausgezeichneten strukturellen Gegebenheiten und bedeutenden historischen hochgradigen Goldproduktionen, die trotz fehlender moderner Explorationen und Bohrungen gemeldet wurden.· Folgt auf die ersten Erkundungsbohrungen und Feldarbeiten, die 2021 abgeschlossen wurden, um Bohrziele zu entwickeln· Drei Bohrgeräte bohren derzeit bei Reedy Creek innerhalb des Projekts ProvidenceVancouver, 15. März 2022 - Fosterville South Exploration Ltd. (Fosterville South oder das Unternehmen) (TSXV: FSX - WKN: A2QJKK - OTCQX: FSXLF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit einem Diamantbohrprogramm auf den Zielen Comet und New Trojan im Goldprojekt Lauriston, Victoria, Australien ("Lauriston") begonnen hat.Fosterville South plant die Durchführung umfangreicher Diamantbohrungen bei Lauriston, beginnend mit dem Ziel Comet, um die strukturelle Kontrolle der breiten Zonen mit Goldmineralisierung zu bestätigen, die bei ersten Erkundungsarbeiten im Jahr 2021 entdeckt wurden.Auf dem Ziel New Trojan, das sich in unmittelbarer Nähe von Comet befindet, wird Fosterville South das erste moderne Bohrprogramm durchführen.Die Bohrungen auf diesen hochrangigen Zielen haben nach verschiedenen Konsultationen mit den Gemeinden und nach Erhalt aller behördlichen Genehmigungen begonnen.Lauriston ist ein epizonales Gold-Antimon-Arsen-Mineralisierungsprojekt, das das beste Potenzial hat, die südliche Erweiterung des Fosterfield-Goldfield-Gürtels außerhalb der Grundstücke von Kirkland Lake Gold zu sein. Die Redesdale-, Whitelaw- und Taradale-Verwerfungen durchschneiden Lauriston, obwohl sie in einigen Gebieten von einer sehr jungen Basaltdecke bedeckt sind, weshalb diese speziellen Gebiete auf dem Grundstück nie erkundet wurden.Während die Bohrungen auf Lauriston gerade begonnen haben, hat das Unternehmen gleichzeitig die Bohrungen auf dem Zielgebiet Reedy Creek innerhalb des Projekts Providence beschleunigt. Zwei der drei Bohrgeräte bei Reedy Creek sind Diamantbohrgeräte, während das andere ein Reverse-Circulation-Bohrgerät ist.Abbildung 1 - Übersichtskarte Fosterville SouthFalls Abbildung nicht vollständig dargestellt wird, bitte hier klicken: https://www.investor-files.com/content/2022_03_15_FSX_News1_07bcd0ac81.png Fosterville South begann mit zwei hochgradigen Goldprojekten, die sich zu 100 % im Besitz von Fosterville South befinden, den Projekten Lauriston und Golden Mountain, und hat seither ein großes Gebiet an bewilligten und beantragten Grundstücken erworben, die eine weitere hochgradige epizonale (Niedrigtemperatur-) Goldmineralisierung enthalten: das Providence Projekt, und eine große Gruppe an kürzlich konsolidierten Lizenzanträgen, das Walhalla Belt Projekt, das eine Vielzahl an epizonalen und intrusionsartigen Goldmineralisierungen enthält, alle im Bundesstaat Victoria, Australien. Das Landpaket von Fosterville South, das über einen Zeitraum von mehreren Jahren zusammengestellt wurde, umfasst insbesondere ein 600 Quadratkilometer großes Grundstück, das unmittelbar südlich und innerhalb desselben geologischen Rahmens liegt, der auch die epizonalen Goldgrundstücke von Kirkland Lake Golds Fosterville-Mine beherbergt. Darüber hinaus verfügt Fosterville South über goldfokussierte Projekte namens Moormbool und Beechworth, die sich ebenfalls im Bundesstaat Victoria, Australien, befinden. Das Moormbool Projekt weist eine Goldmineralisierung im epizonalen Stil auf, während Beechworth eine Goldmineralisierung im mesozonalen und intrusionsbezogenen Bereich aufweist.Alle Grundstücke von Fosterville South, mit der möglichen Ausnahme von Moormbool, weisen trotz begrenzter moderner Explorationen und Bohrungen eine historische Goldproduktion aus Hartgestein auf.Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Rex Motton, AusIMM (CP), COO und Director von Fosterville South, einer qualifizierten Person gemäß NI 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt. 