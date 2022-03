Gold schießt über das Ziel hinaus

Quelle Chart: Guidants

Wie zur Big-Picture-Beschau der letzten Woche vom 9. März bereits dargestellt, setzte der Goldpreis bereits gestern (sogar schneller als erwartet) bis zum ersten skizzierten Key-Level von 1.952 USD zurück. Dieses Level wurde während des bisherigen Handels sogar deutlich unterschritten und deutet wenig Erfreuliches an. Allerdings der Tag erst später endet und insbesondere zur morgigen US-Notenbank-Sitzung am Abend ab 19:00 Uhr die weitere Entscheidung fallen dürfte. Ein Test der Marke von 1.905 USD ist nunmehr auch noch einzukalkulieren, bevor dort eine Umkehr-/Reaktionsmöglichkeit bis 1.952 bzw. über 2.000 USD je Unze möglich wird.Im Ausdehnungsfall besteht die Gefahr für weitere Abgaben bis 1.850 USD. Dabei bleibt zu bemerken, dass insbesondere via Monatsschlussstand das Niveau von 1.912 USD eine hohe Bedeutung genießt. Stellen Sie sich so oder so auf wilde Bewegungen ein! Ein Update zum edlen Metall, welches zuletzt eine grundsätzlich perspektivische Aufhellung erfuhr, folgt während der kommenden Tage. Zunächst einmal abwarten, bis sich der Staub gelegt hat.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.