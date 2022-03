EZB: Gold & Goldforderungen der Eurozone weiter gestiegen

Gestern gab die Europäische Zentralbank (EZB) den konsolidierten Ausweis des Eurosystems per 11. März 2022 bekannt. Aus diesem geht hervor, dass die Position Gold und Goldforderungen durch Transaktionen um 1 Mio. Euro angestiegen ist. Insgesamt beläuft sich die Position damit aktuell auf 559,435 Mrd. Euro. In der Vorwoche war ein Anstieg um 2 Mio. Euro verzeichnet worden.Die Nettoposition in Fremdwährungen stieg vergangene Woche um 0,3 Mrd. Euro auf 328,2 Mrd. Euro.Weitere Informationen sowie den aktuellen Stand aller Aktiva und Passiva der Euro-Länder finden Sie hier © Redaktion GoldSeiten.de