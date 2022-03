Silber-Update: Noch immer großes Aufwärtspotenzial

In Anbetracht der aktuellen Ereignisse war der Anstieg des Silberpreises seit der letzten Aktualisierung Anfang Januar eher bescheiden, und erst in den letzten Wochen, seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine, kam der Silberpreis wirklich in Bewegung. Auf dem jüngsten 13-Jahreschart können wir sehen, dass Silber trotz der Gewinne der letzten Wochen in der Handelsspanne feststeckt, die sich im August 2020 gebildet hat, also seit etwa 18 Monaten in dieser Spanne.Anleger oder solche, die es werden wollen, sollten sich von dieser Entwicklung jedoch nicht entmutigen lassen, da Rohstoffe insgesamt aufgrund der Inflation und der durch Kriege, Embargos und Sanktionen usw. verursachten Verknappung derzeit einen wahren Höhenflug erleben. Und Silber gilt als der wahrscheinlich am stärksten unterbewertete Rohstoff überhaupt, insbesondere im Verhältnis zu seinem Zukunftspotenzial.Seine jüngste Underperformance im Vergleich zu Gold ist in diesem frühen Stadium eines entstehenden großen Bullenmarktes des Edelmetallsektors normal. Das Verhältnis von Silber zu Gold, das wir gegen Ende dieses Updates betrachten werden, befindet sich immer noch auf einem niedrigen Niveau, das zeigt, dass es in diesem Sektor überhaupt keinen spekulativen Schaum gibt und somit alles für Silber und Silberanlagen spricht.Auf dem 13-Jahreschart können wir erkennen, warum sich Silber in den letzten 18 Monaten in einer engen Handelsspanne befand - einerseits hat es seinen früheren Ausbruch aus einem riesigen Double-Bottom-Basismuster konsolidiert und andererseits den beträchtlichen Overhead-Widerstand aus dem oberen Bereich von 2011 bis 2012 abgearbeitet.Sobald er dieses Angebot absorbiert hat - und es wird vermutet, dass er dies fast erreicht hat -, wird er weiter vorstoßen, um seine Höchststände von 2011 herauszufordern, die er zu gegebener Zeit überwinden sollte, da der Bullenmarkt des Sektors weitergeht und sich aufgrund des Niedergangs des Fiatmarktes beschleunigt. Die starke Akkumulationslinie, die neue Höchststände erreicht, verspricht einen baldigen Ausbruch aus der Handelsspanne nach oben, und der bescheidene MACD-Wert zeigt, dass es von hier aus noch reichlich Aufwärtspotenzial gibt.Auf dem 2-Jahreschart können wir die Handelsspanne, die sich seit dem Höchststand im August 2020 gebildet hat, sehr viel genauer sehen. Auf diesem Chart ist zu beachten, dass der aktuelle Anstieg aus einem kleineren Double-Bottom-Basismuster heraus erfolgte, das sich von September bis Dezember letzten Jahres gebildet hat, und dass wir bald ein zinsbullisches Cross der gleitenden Durchschnitte sehen werden. Aufgrund des derzeitigen kurzfristigen überkauften Zustands und der Tatsache, dass sich der Kurs dem Widerstand nähert, sollten wir nicht überrascht sein, wenn wir einige starke Abwärtstage erleben, wie z.B. aufgrund eines Hoffnungsschimmers im Zusammenhang mit den Gesprächen über die Ukraine.