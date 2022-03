Russland setzt Goldkäufe aus

Wie Reuters berichtet, hat die russische Zentralbank am gestrigen Dienstag erklärt, sie habe den Ankauf von Gold von Banken aussetzt, um der gestiegenen Nachfrage nach dem Edelmetall seitens der Privathaushalte zu begegnen. Wie lange diese Maßnahme fortgesetzt werden soll, wurde nicht mitgeteilt."Derzeit ist die Nachfrage der privaten Haushalte nach dem Kauf von physischem Gold in Barren gestiegen, was insbesondere auf die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf diese Transaktionen zurückzuführen ist", heißt es als offizielle Begründung seitens der Zentralbank.Laut Reuters haben die westlichen Sanktionen Russland von wichtigen Teilen der globalen Finanzmärkte abgeschnitten und fast die Hälfte der Gold- und Devisenreserven des Landes in Höhe von 640 Milliarden Dollar eingefroren. Dies habe die schwerste Wirtschaftskrise des Landes seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 ausgelöst. Zudem hat der Rubel zuletzt stark abgewertet.© Redaktion GoldSeiten.de