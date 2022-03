Royal Mint stellt bisher größte Platinmünze vor

Die Royal Mint hat anlässlich des Platinjubiläums Ihrer Majestät der Königin ihre bisher größte Platinmünze herausgebracht. Die Münze hat einen Durchmesser von 150 mm und wiegt zwei Kilogramm. Der Nennwert liegt bei 1.000 Pfund. Die Motivseite der Münze zeigt das berühmte Britannia-Motiv, welches mit den Sicherheitsmerkmalen der Royal Mint ausgestattet ist, darunter eine Oberflächenanimation und ein Mikrotext, der die Echtheit des Münzstücks belegen soll.Die Veröffentlichung der Münze erfolgt laut einer Pressemitteilung des World Platinum Investment Council vor dem Hintergrund eines starken Jahresbeginns für die Royal Mint, die in den ersten fünf Wochen des Jahres 2022 einen Anstieg der Nachfrage nach ihren Platinprodukten um 182 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2021 verzeichnet habe.Andrew Dickey, Direktor für Edelmetalle bei The Royal Mint, erklärte: "Platin ist eines der seltensten Metalle der Welt, etwa 30-mal seltener als Gold. Das Metall in dieser Münze in Verbindung mit der Kunstfertigkeit und dem handwerklichen Geschick, die für ihre Herstellung erforderlich sind, macht sie zu etwas ganz Besonderem. Dies ist unsere erste Zwei-Kilogramm-Münze aus Platin, und dieses Stück ist speziell für den Anlagemarkt konzipiert."© Redaktion GoldSeiten.de