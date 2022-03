Eine sich anbahnende Rohstoffkrise könnte die Versandkosten noch weiter in die Höhe treiben

Ein provokanter Bericht von Zoltan Pozsar von der Credit Suisse, der letzte Woche in bestimmten Ecken von Twitter die Runde machte, legt nahe, dass der Russland-Ukraine-Konflikt ein starker Rückenwind für die Frachtraten sein könnte. Der Bericht enthält viele wichtige Gedanken, die Frachtraten sind nur einer davon, daher werde ich versuchen, die Dinge so einfach wie möglich zu halten. Laut Pozsar, dem Leiter für kurzfristige Zinsstrategien der Credit Suisse, befindet sich der globale Rohstoffmarkt aufgrund des Konflikts in Osteuropa und der internationalen Sanktionen gegen Russland, einen der weltweit größten Lieferanten von Erdgas, Nickel und Weizen, in einer Krise.Die Preise für Rohstoffe, die außerhalb Russlands gehandelt werden, steigen jetzt aufgrund des durch die Sanktionen ausgelösten Angebotsschocks sprunghaft an, während die Preise für Rohstoffe, die innerhalb Russlands gehandelt werden, in vielen Fällen ins Stocken geraten und in anderen Fällen abgestürzt sind, da viele dieser Rohstoffe praktisch vom Rest der Weltwirtschaft abgekoppelt wurden. Hier ist ein Beispiel dafür.In der Vergangenheit war die Differenz zwischen einem Barrel Rohöl der Sorte Brent (der weltweiten Benchmark) und russischem Ural-Rohöl sehr gering und betrug oft nicht mehr als ein paar Dollar pro Tag. Seit Russland in die Ukraine einmarschiert ist, hat sich die Spanne jedoch vergrößert, da der Preis für Brent viel stärker in die Höhe geschnellt ist als der für Urals.Wie Pozsar betont, muss ein Käufer auf den Plan treten, um die sinkenden Preise zu stützen und die Spanne zwischen russischen und nicht-russischen Rohstoffen zu schließen. Das Problem ist jedoch, dass die westlichen Länder dazu nicht in der Lage sind, da es ihre eigenen Sanktionen sind, die diese Krise verursacht haben. Trotz attraktiver Preise gibt es laut Lloyd's List für 70% des russischen Öls derzeit keine Käufer.Wer ist also der Käufer? Pozsar glaubt, dass die wahrscheinlichste Antwort die People's Bank of China (PBoC) ist, die gelobt hat, die normalen Handelsbeziehungen mit Russland fortzusetzen, und die möglicherweise daran interessiert ist, billige russische Rohstoffe zu verschlingen, um ihre Währung, den Yuan, zu stützen. (Zur Erinnerung: China hat sich ebenso wie Russland allmählich vom US-Dollar als Reservewährung abgewandt).Was hat das mit den Frachtraten zu tun? China verfügt möglicherweise nicht über genügend Lagerkapazitäten an Land für all die russischen Rohstoffe, die mit einem hohen Preisnachlass eingekauft wurden, so dass das Land gezwungen sein könnte, sie auf schwimmenden Schiffen zu lagern. Wie Pozsar schreibt, "kann der Preis, den die PBoC für das Leasen von Schiffen zahlen muss, um sie mit russischen Rohstoffen zu füllen, theoretisch genauso stark ansteigen wie der Preisverfall der russischen Rohstoffe: sehr stark."Nun mag man meinen, dass Pozsars These zu viele "Wenns" und "Vielleichts" enthält, aber die Ereignisse scheinen sich tatsächlich so zu entwickeln wie beschrieben. So berichtet Bloomberg, dass China bereits erwägt, große Anteile an notleidenden russischen Energie- und Rohstoffunternehmen zu erwerben, darunter der Ölproduzent Gazprom und der Aluminiumhersteller United Company RUSAL. Präsident Xi Jinping und Wladimir Putin haben im vergangenen Monat eine "Reihe von Verträgen unterzeichnet, um die russischen Gas- und Öllieferungen sowie die Versorgung mit Weizen zu steigern", heißt es in dem Artikel.Darüber hinaus sind die durchschnittlichen Tageseinnahmen für Rohöltanker und Produkttanker, die Benzin und andere raffinierte Erdölprodukte transportieren, seit dem Einmarsch Russlands stark gestiegen.