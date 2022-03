In der guten alten Zeit waren Rezessionen einfach der unangenehme Teil des Konjunkturzyklus. Verbraucherentscheidungen, übermütige Unternehmen und die Geldpolitik führten regelmäßig zu Wachstumseinbrüchen. Wir diskutierten über den Zeitpunkt, aber Rezessionen kamen nicht aus heiterem Himmel. Dann, im Jahr 2020, kam eine Rezession aus heiterem Himmel, oder zumindest fast, als COVID unerwartet sein Verhalten änderte. Heimarbeit, Vermeidung von Reisen usw. führten zu einem plötzlichen Rückgang der Dienstleistungsnachfrage und damit zu einer Rezession. Das war nicht Teil des Konjunkturzyklus.Jetzt schreiben wir das Jahr 2022 und es droht eine weitere seltsame Rezession. Das stimmt, ich rufe sie aus: Die Rezession ist da, oder wird es bald sein. Und leider wird es eine globale Rezession sein. Wie die COVID-Rezession hat auch diese Rezession wenig mit dem Konjunkturzyklus zu tun. Es ist eine Rezession der Wahl - nicht Ihre oder meine Wahl, sondern die von Wladimir Putin. Er hat eindeutig falsch eingeschätzt, wie hart die Einnahme der Ukraine sein würde und wie der Westen reagieren würde.Den meisten Rezessionen geht eine inverse Renditekurve voraus, bei der die Zinsen für langfristige Anleihen unter die für kurzfristige Anleihen fallen. Außerdem musste die Umkehrung relativ tief sein und einige Zeit andauern, um als Rezessionsvorhersage wirklich zuverlässig zu sein. Als ich 2001 und 2007 eine Rezession ankündigte, waren diese Bedingungen gegeben. So wie Fieber anzeigt, dass etwas in Ihrem Körper nicht stimmt, sagt uns eine inverse Renditekurve, dass etwas in unserem wirtschaftlichen Körper nicht stimmt.In diesem Fall hatte sich die Wirtschaft bereits verlangsamt und befand sich im Stillstand. Wir werden uns einige Daten ansehen, die das belegen. Aber dieser Krieg wird es noch schlimmer machen, und je länger er dauert, desto schlimmer wird es werden. Ich glaube nicht, dass die Sanktionen aufhören werden, solange Putin an der Macht bleibt. Außerdem denke ich, dass die westlichen Länder in jedem Fall ihre Energieversorgung ändern werden. Wir überstehen Rezessionen immer, und es wird eine Erholung geben. Es ist nicht das Ende der Welt, sondern nur eine Neuanpassung. Aber egal, wir sind hier. Und ich denke, wir werden noch eine ganze Weile hier sein.Diese Rezession ist auch aus einem anderen Grund seltsam. Die meisten Rezessionen sind deflationär. Negatives Wachstum und steigende Preise treten normalerweise nicht zusammen auf. Arbeitslose haben kaum eine andere Wahl, als ihre Ausgaben einzuschränken, so dass die meisten Unternehmen keine Preissetzungsmacht haben. Eine Rezession kann jedoch inflationär sein, wenn sie mit einem Angebotsschock bei wichtigen Gütern einhergeht. Dann kommt es gleichzeitig zu sinkendem Wachstum und steigenden Preisen - eine besonders unglückliche Kombination.Wir nennen dies Stagflation: Stagnation + Inflation, und sie trat zuletzt in den 1970er Jahren auf. Und zwar aus ähnlichen Gründen: höhere Energiepreise. Damals waren sie auf das arabische Ölembargo zurückzuführen. Diesmal handelt es sich um ein Käuferembargo, da die westlichen Länder den Handel mit Russland einstellen. Da der Großteil dieses Handels mit Energie zu tun hat, steigen die Energiepreise. Aber es werden nicht nur die Energiepreise sein.Benchmarks wie der Consumer Price Index weisen eine so genannte "Kerninflation" aus. Dabei handelt es sich um den gesamten Index abzüglich der Kategorien Lebensmittel und Energie. Wir lachen darüber, weil die tatsächlichen Verbraucher nicht die Möglichkeit haben, die Ausgaben für Lebensmittel und Energie wegzulassen. Aber diese Zahl hat tatsächlich einen Sinn.Lebensmittel und Energie sind der Ausgangspunkt für fast alles andere. (Lebensmittel sind eine Art von Energie, sie treiben nur Menschen statt Maschinen an.) Louis Gave sagt gerne, dass alle wirtschaftlichen Aktivitäten einfach "umgewandelte Energie" sind. Wir holen Kohle, Öl usw. aus dem Boden, verarbeiten sie, und nach mehreren Schritten haben wir Autos, Computer und alle anderen Güter.Ohne Energie geht es nicht so weit. Wir erwarten Schwankungen bei den Lebensmittel- und Energiepreisen. Irgendwann schlägt das auch auf die Preise anderer Waren und Dienstleistungen durch. Das ist ein Anzeichen für eine ernsthaftere Inflation, weshalb die Fed den PCE-Kernwert beobachtet. Wir haben ein Problem, das über die normale Volatilität hinausgeht, wenn sie zunimmt.Funktional gesehen sind höhere Energiepreise mit einer Steuererhöhung vergleichbar. Ja, wir können einiges tun, um die Belastung zu verringern, aber es ist schwer, ihr zu entkommen. Wir müssen das Licht und die Heizung am Laufen halten, wir müssen Benzin haben, um zur Arbeit zu fahren, und so weiter.Ein prozentualer Anstieg des Benzinpreises um 1 Cent kostet die US-Wirtschaft 1,4 Milliarden Dollar. Das bedeutet, dass die Wirtschaft in diesem Jahr mit einer Steuererhöhung in Höhe von 200 Milliarden Dollar konfrontiert wird. Darin sind die Lebensmittelkosten und andere Energieerhöhungen, die sich auf dem Markt bemerkbar machen, noch nicht enthalten. Übrigens ist der in diesem Chart angegebene Benzinpreis von 4,19 Dollar ein nationaler Durchschnittswert. Meine acht Kinder in Texas, Oklahoma, Colorado und Florida sagen mir, dass sie viel höhere Preise sehen.Die Makroeffekte von all dem brauchen Zeit. Zuerst murren die Leute nur. Aber schließlich beginnen sie, ihr Verhalten zu ändern. Sie fahren an den Wochenenden nicht mehr mit dem Boot raus, nicht mehr so oft an den Strand, suchen sich einen Job in der Nähe ihres Wohnorts. Vielleicht versuchen sie, den großen Geländewagen zu verkaufen, und stellen fest, dass er nicht so viel wert ist, wie sie dachten. Das beeinträchtigt ihr Selbstvertrauen, so dass sie andere Ausgaben einschränken. Und da die Inflation höher ist als ihre Lohnerhöhungen, fühlen sie sich noch mehr unter Druck gesetzt.Die Unternehmen erleben ähnliche Veränderungen. In den kraftstoffintensiven Bereichen (Fluggesellschaften, Lieferdienste, Baugewerbe) steigen die Kosten schnell an. Irgendwann müssen sie die Preise erhöhen, was ihre Kunden dazu veranlasst, sich nach Alternativen umzusehen - oder nicht mehr zu kaufen. All dies setzt sich fort, bis das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, das den anfänglichen Energieschock verursacht hat, beseitigt wird.Das kann ein neues Angebot, ein Rückgang der Nachfrage oder eine Kombination aus beidem sein. Ein Unterschied zwischen Rohstoffen und anderen Gütern ist ihre Fungibilität. Öl ist Öl, Weizen ist Weizen, unabhängig von seiner Herkunft. (Ja, ich weiß, es gibt verschiedene Sorten und Qualitäten. Sie spielen eine Rolle, aber wir reden hier über Makroökonomie.)Wenn also, wie diese Woche geschehen, die USA und das Vereinigte Königreich die Einfuhr von russischem Öl verbieten, wird sich an der weltweiten Ölversorgung nicht viel ändern. Russland wird das Öl an jemand anderen verkaufen, während die USA und das Vereinigte Königreich andere Abnehmer finden. In der Regel kauft und verkauft jeder die gleichen Mengen wie zuvor, nur von anderen Geschäftspartnern.